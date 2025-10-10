Reinosa estrena un puente para que los vecinos «duerman tranquilos» por las inundaciones Media inaugura las obras de ampliación del nuevo paso sobre el río Hijar para reducir el riesgo pasado de avenidas de agua, con una inversión de 3.221.000 euros

Nacho Cavia Reinosa Viernes, 10 de octubre 2025, 10:02 Comenta Compartir

Los vecinos de Reinosa dormirán ya más tranquilos, sabiendo que el riesgo de que se repitan las inundaciones del 19 de diciembre de 2019, cuando los ríos Híjar y Ebro se desbordaron, queda muy lejano. Han sido necesarios 3.221.000 euros para poder abrir el puente sobre el Híjar, más amplio, con más capacidad hidráulica incluso de lo proyectado inicialmente, como explicó en su inauguración el consejero de Fomento, Roberto Media, escoltado por los alcaldes de Reinosa, José Luis López, y Campoo de Enmedio, Pedro Manuel Martínez.

Una concatenación de actuaciones «para dormir tranquilos». Los miembros del colectivo de afectados por aquellas inundaciones así lo han expresado, «es una petición cumplida, un sueño hecho realidad, y eso repercute en nuestras vidas». Asentían ante las declaraciones de los políticos, «porque todo es una realidad, nos han escuchado, nos han atendido, algo que antes nos costaba muchísimo, y, sobre todo, están cumpliendo nuestras peticiones», decía Eduardo Román. Solo queda afrontar una de las ocho planteadas, y ahí la pelota está en el tejado de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Están felices, porque además queda una siguiente fase, la «guinda» de ese pastel, «ensanchar aguas abajo el cauce, desde este puente hasta la confluencia del río, y el retranqueo de la torreta eléctrica, lo cual, para nosotros, es mucha tranquilidad».

Explicaciones

El consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, ha detallado as obras de ampliación del Puente Nuevo y la recuperación del espacio fluvial en los ríos Híjar y Ebro, un proyecto que ha incluido diferentes actuaciones destinadas a evitar el desbordamiento de ambos cauces a su paso por el municipio y que, según ha subrayado, «solucionarán de forma sustancial los problemas de inundaciones en Reinosa».

En su declaración respondió a los vecinos con la misma moneda, expresando su satisfacción por haber dado cumplimiento a los compromisos que la ciudadanía venía reclamando desde hace años, tanto como agradeciendo su compromiso y colaboración.

El proyecto

El proyecto ha supuesto una inversión final de 3.221.002,59 euros, tras una ampliación respecto a la previsión inicial de 2.427.535,19 euros, y ha permitido la construcción de un nuevo vano en la margen derecha del puente, aumentando su capacidad hidráulica. Media ha recordado que la actuación cuenta con una financiación de 1.465.200 euros procedente de Fondos Europeos, destinados al seguimiento y restauración de ecosistemas fluviales, y que los trabajos debían estar ejecutados antes del verano de 2026, cumpliendo los plazos establecidos.

También ha hablado de un presupuesto final de la obra que se ha incrementado debido al aumento de la capacidad de desagüe del puente, lo que ha requerido mayor volumen de excavación tanto aguas arriba como aguas abajo. Esta modificación, ha señalado, responde a una petición del Ayuntamiento de Reinosa, con el objetivo de «mejorar las condiciones de protección frente a episodios de inundaciones extraordinarias».

También visitaron las actuaciones en el entorno del Campo Colorado, consistentes en la recuperación del cauce del río Ebro en sus márgenes derecha e izquierda, con retirada de escollera, excavación de rellenos y la construcción de un cajón de hormigón armado en la margen izquierda.

En el puente del lavadero, se ha retranqueado la alineación de la escollera en la margen izquierda del río Ebro, que obstaculizaba parcialmente el ojo izquierdo del puente, logrando así incrementar su capacidad hidráulica.

Más obras en el futuro

Durante el acto, Roberto Media ha avanzado que, con esta intervención, «no concluyen las obras», y ha anunciado que aún queda por completar la ampliación de la zona inundable con el fin de seguir reduciendo el riesgo de desbordamientos.

«El problema de esa ampliación es que debe realizarse en una zona donde pueden existir materiales peligrosos», ha explicado, para lo que «se determinará la naturaleza exacta de esos materiales para calcular los costes y la gestión de los residuos necesaria». Para ello se está ultimando el pliego para la ejecución de estos ensayos, con un presupuesto de 214.170 euros y un plazo de realización de cinco meses.

Un alcalde agradecido

El alcalde de Reinosa, José Luis López, ha agradecido al Gobierno su labor y apoyo «por estar siempre al lado de los alcaldes cuando necesitamos ayuda», destacando que ese respaldo permite sacar adelante proyectos necesarios «para resolver las necesidades de los vecinos, con un Gobierno de Cantabria dispuesto, disponible y con ganas de colaborar».