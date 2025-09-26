Reinosa se prepara para su fiesta grande, el Día de Campoo

Reinosa será el domingo el epicentro de la cultura y tradición campurriana y montañesa con la celebración del Día de Campoo. Una fiesta que aglutina ... en una sola jornada deportes rurales, un certamen folclórico y concurso de rondas campurrianas, actuaciones de rabelistas, piteros, pandereteras, pasacalles, la actuación de los ganadores de certamen reinosano y el desfile de carretas típicas, un guiño a las estampas rurales y a una tradición que se hace grande en Reinosa. Y para que nada falta y el buen tiempo bendiga el día, una misa campurriana en la parroquia de San Sebastián a las 12.30 horas.

Puntos álgidos del día serán el certamen de rondas, a mediodía, y la actuación de los ganadores del concurso folclórico en todas sus categorías, a la una de la tarde, las dos en el escenario de la Plaza de España. Otros lugares acogerán, a la misma hora, la actuación de rabelistas campurrianos o de Marcos Bárcena.

Y a partir de las cuatro de la tarde, el Desfile de Carretas, desde el Parque de Cupido hasta la Fuente de la Aurora, frente al Teatro Principal, atravesando la Calle Mayor. El mayor reflejo de la puja en Reinosa por mantener las tradiciones campurrianas, aderezadas con las actuaciones folclóricas ante, con toda seguridad, miles de personas que se reunirán en la ciudad para en la traca final de las fiestas de San Mateo.

Alicia Cañas vuelve a ilustrar el Día de Campoo

'El primer Día de Campoo' es el título que la pintora Alicia Cañas ha dado al cartel con el que el Ayuntamiento de Reinosa anuncia esa multitudinaria celebración.

La acuarela creada por la artista reinosana, representa, según explica su autora, «la maternidad», inspirándose para ello «en las madonas renacentistas italianas, donde el protagonista es, sin duda, el bebé vestido de campurriano» que, en brazos de su madre, vivirá su primer Día de Campoo.

Es ya una tradición que Alicia Cañas firme el cartel de la fiesta de exaltación de las tradiciones y el folclore de la comarca.

Último fin de semana

Entre tanto, este viernes llega el esperado e improvisado concierto de La Fuga y una noche dedicada a la música de los años 80. Y el sábado se celebrará el 'Día de las Peñas', el XII Encuentro de Bandas de Música, con la agrupación de Mieres como invitada, y el Festival Rock in Reinosa, con 'La gripe y tú', 'Insurrectos', 'Línea de vida' y 'Ochobre', desde las seis de la tarde en la Plaza de España.