El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En el centro, Alicia Cañas, autora del cartel que ilustrará el Día de Campoo, junto a los ediles de Festejos de Reinosa. DM

Reinosa se prepara para su fiesta grande, el Día de Campoo

Las tradiciones campurrianas y las actuaciones folclóricas coparán este domingo las calles en una celebración que acapara cad año la atención de miles de personas

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Reinosa

Viernes, 26 de septiembre 2025, 12:04

Reinosa será el domingo el epicentro de la cultura y tradición campurriana y montañesa con la celebración del Día de Campoo. Una fiesta que aglutina ... en una sola jornada deportes rurales, un certamen folclórico y concurso de rondas campurrianas, actuaciones de rabelistas, piteros, pandereteras, pasacalles, la actuación de los ganadores de certamen reinosano y el desfile de carretas típicas, un guiño a las estampas rurales y a una tradición que se hace grande en Reinosa. Y para que nada falta y el buen tiempo bendiga el día, una misa campurriana en la parroquia de San Sebastián a las 12.30 horas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Tarde trágica en las carreteras cántabras con dos motoristas fallecidos en La Hermida y el puerto de Alisas
  2. 2 Varias calles del centro de Santander quedarán cortadas este sábado por manifestaciones
  3. 3

    Gema Igual da marcha atrás y descarta seguir con el aparcamiento para autocaravanas de Mataleñas
  4. 4

    Muere un figurante tras un accidente en el rodaje de la película de Los Javis en Comillas
  5. 5

    Los trabajadores avisan de que ya son nueve los positivos por sarna en el CAD de Laredo
  6. 6 Hasta siempre, Maxi, un hombre al servicio de su tierra y del bien común
  7. 7

    Tráfico atribuye el accidente mortal de Lunada a una velocidad inadecuada en un vial con nieve
  8. 8

    Manuel Grande dimite por sorpresa como alcalde de Tudanca tras 24 años en el puesto
  9. 9

    Herida una mujer de 27 años tras ser golpeada por un tren en el paso a nivel de Mar, en Polanco
  10. 10

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Reinosa se prepara para su fiesta grande, el Día de Campoo

Reinosa se prepara para su fiesta grande, el Día de Campoo