Se retiran las vallas de la gran obra de la plaza de España de Reinosa La remodelación estética, que cuesta 800.000 euros, todavía no se ha terminado

La retirada de las vallas que circundaban la plaza de España han llamado la atención.

El centro de Reinosa empieza a vislumbrar su futuro. La retirada de las vallas que cercaban las obras en la plaza de España atascan la calle Mayor de la capital campurriana, parada obligada de cuantos pasean y comentario imprescindible de los han alabado o criticado esa actuación.

En el Ayuntamiento ven de frente unas obras de remodelación estética y funcional que han supuesto una inversión municipal de 800.000 euros y que aún van para rato. Pero ahora no hace falta estirar el cuello para ver qué está pasando, qué se está haciendo en el punto de referencia para un área en la que se concentran los comercios, los establecimientos de hostelería y los servicios, un centro urbano que va destapando poco a poco su nueva faz.

Edificios residenciales, con más de 100 años en algunos casos, permiten ver bien el futuro de una gran plaza rectangular, de unos 1.500 metros cuadrados (por si hacen las cuentas, de 37 por 40 metros), conectada con la peatonalizada calle Mayor.

En la filosofía de la obra se ha barajado no solo la necesidad de reponer un enlosado deteriorado y viejo, también se pensado en los servicios bajo tierra que llegan, las condiciones meteorológicas extremas en algunos momentos del año, el peso de vehículos de reparto o, como no, la imagen de Reinosa desde su punto neurálgico.

Esa responsabilidad ha quedado en manos de la empresa Aníbal y el plazo de ejecución se extenderá aún hasta la primavera del año próximo.

Parada por las fiestas

La previsión era finalizar la primera fase en septiembre, hacer un parón de quince días durante las fiestas de San Mateo y, en octubre, retomar las labores en la calle Mayor.

