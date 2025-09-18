El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Feria anual de ganado de San Miguel de Aguayo. Prudencio González

San Miguel de Aguayo celebró una nutrida feria ganadera

Se dieron cita 1.158 reses de vacuno, caballar, caprino y ovino, y mucho público aprovechó el día para visitar el municipio

Nacho Cavia

Nacho Cavia

San Miguel de Aguayo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 12:40

San Miguel de Aguayo ha vuelto a presumir de una de las ferias de ganado de mayor altura en Cantabria, una cita en la que, ... en su última edición, participaron 1.158 cabezas de ganado, según destacó el alcalde, Eduardo Gutiérrez Osoro, «más que satisfecho» con una de las fiestas fuertes del año en su municipio porque la convocatoria reunió a mucho público que aprovechó el día para visitar el municipio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Archivan la causa contra tres cántabros acusados de introducir la enfermedad hemorrágica de las vacas en el norte de España
  2. 2 Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio
  3. 3 Aldi inicia la construcción de un supermercado en la calle Castilla
  4. 4

    La cafetería de la estación de tren sigue a la espera de gestor
  5. 5

    Plaga de conejos en las fincas de Cueto y Monte
  6. 6

    La posibilidad de que Revilla siga como secretario general agita al PRC
  7. 7

    La geolocalización de los móviles, clave para detener a los autores del ataque a la sede del PSOE cántabro
  8. 8

    El tercer verano más cálido en Cantabria da paso a un otoño seco y caluroso
  9. 9

    Aparece muerto un caballo en la playa de Oyambre
  10. 10

    Villalibre dice sí a jugar en el Racing en Primera

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes San Miguel de Aguayo celebró una nutrida feria ganadera

San Miguel de Aguayo celebró una nutrida feria ganadera