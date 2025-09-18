San Miguel de Aguayo celebró una nutrida feria ganadera

San Miguel de Aguayo ha vuelto a presumir de una de las ferias de ganado de mayor altura en Cantabria, una cita en la que, ... en su última edición, participaron 1.158 cabezas de ganado, según destacó el alcalde, Eduardo Gutiérrez Osoro, «más que satisfecho» con una de las fiestas fuertes del año en su municipio porque la convocatoria reunió a mucho público que aprovechó el día para visitar el municipio.

Uno de los ganaderos participantes fue Óscar Prudencio González Real, asiduo a las ferias de Cantabria y conocedor de un sector que defiende desde su «juventud y devoción». González ha explicado que en Aguayo hubo «buena presencia» de ganado vacuno, caballar, ovino y caprino, incluso, algunos ejemplares de asnal y mular. En cuanto al vacuno, «buen ganado tudanco, indígena de la tierra, limusina, asturiano». A sus ojos, «destacaron la cabaña de Laura Peña Cuevas, un conjunto mestizo, y un lote de raza Aubrac, propiedad de un ganadero de Aguayo, ganado destacado, muy similar a la Asturiana de los valles, pero de origen francés».

En cuanto al caballar, «sigue en precios pujantes, y algún que otro comprador tuvo en la feria, sobre todo en potros quincenos, ya sea para futuros padres o madres». González Real habló también de «muchas puntas» de yeguas, que animaron esta feria, «llegadas ya del propio pueblo o de alguno de alrededor, como por ejemplo 'Manadas las Campisteras', del cercano valle de Iguña.

En cuanto al ganado caprino, «hubo un numeroso lote», centrado en un recinto apropiado para ese ganado «tan movido».

Música de la tierra y mercado

Todo ello estuvo amenizado con el pito y el tambor de los Piteros de Silió y las tonadas de los Güeyos de la Montaña y con el complemento de «un pequeño pero interesante mercado y un bar en la parte superior de la feria».