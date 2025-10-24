Santiurde de Reinosa avanza en la instalación de una nueva planta fotovoltaica de autoconsumo El objetivo es reducir el consumo energético mediante fuentes renovables, con reducción del coste eléctrico municipal

Nacho Cavia Santiurde de Reinosa Viernes, 24 de octubre 2025, 18:43 Comenta Compartir

Santiurde de Reinosa ha puesto en valor las últimas actuaciones en marcha o terminadas en la mejora de caminos rurales y en infraestructuras energéticas, financiadas por la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación.

Una de las intervenciones está abordando la instalación de una planta fotovoltaica de autoconsumo conectada a la red eléctrica general, con el objetivo de reducir el consumo energético del municipio mediante fuentes renovables, una infraestructura que permitirá al Ayuntamiento avanzar hacia un modelo energético más eficiente, con reducción del coste eléctrico municipal y disminución de la huella de carbono.

En cuanto a la mejora de los caminos rurales, se han llevado intervenciones en el camino de los prados de Somballe y en Las Quintanas. En el primer caso, se ha trabajado en el hormigonado de dos tramos del acceso a las fincas, con una longitud total de 715,2 metros más una intersección de otros 20 metros, en un camino que facilita la comunicación entre Lantueno y Santiurde. El objetivo es facilitar el acceso a las explotaciones, reducir costes, mejorar la eficiencia operativa y proteger el medio ambiente.

En el de camino de Las Quintanas se ha procedido a la pavimentación completa de esa vía de uso prioritario agrícola, con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad del vial mediante triple tratamiento de riego.

Actuaciones futuras

En la visita de la consejera, María Jesús Susinos, a Santiurde de Reinosa, se ha reunido con el alcalde, Borja Ramos, para abordar las necesidades del municipio que aglutina a los pueblos de Santiurde, Lantueno, Rioseco y Somballe a lo largo de un territorio de 31 kilómetros cuadrados. Con ambos estuvieron el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y la concejala, Luisa Delgado, entre otras autoridades.