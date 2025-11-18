El Seprona pilla a un furtivo en un coto de Valdeolea, de noche y con dos rifles El hombre, con domicilio en Madrid, fue denunciado por una presunta infracción a la Ley de Caza de Cantabria

Mariña Álvarez Santander Martes, 18 de noviembre 2025, 12:21 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha sorprendido a un presunto furtivo en un coto de caza de Valdeolea, en horario nocturno, en un vehículo con las luces apagadas y con dos rifles y munición.

El instituto armado explica en un comunicado que el Seprona se encontraba el pasado 13 de noviembre realizando un servicio en prevención del furtivismo, en colaboración con los agentes del medio natural del Gobierno regional. Y fue poco antes de las 20.30 horas cuando los agentes vieron un vehículo circulando por una pista forestal de Valdeolea. El coche se detuvo en el coto de caza, apagando las luces, y permaneció en ese lugar unos 10 minutos. Después se dirigió a la carretera donde finaliza la pista por la que circulaba y abandonó el lugar, posiblemente al verse sorprendido.

Instantes después, los guardias del Seprona interceptaron el todoterreno, en una acción que contó con el apoyo de los agentes del medio natural de la comarca.

En el vehículo, el individuo portaba munición y dos rifles dentro de sus fundas. Además, se pudo comprobar que esta persona carecía de autorización para el ejercicio de la caza en Cantabria, en una zona de especial valor cinegético.

Por estos hechos, y al entender los efectivos que se había cometido una presunta infracción a la Ley de Caza de Cantabria, el hombre, con domicilio en Madrid, fue denunciado por portar armas en un vehículo, sin poder acreditar que ese transporte estuviera directamente relacionado con una actividad de caza autorizada.