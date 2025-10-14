El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El periodista Abel Verano en un momento del programa 'Así se escribe un crimen'.

Abel Verano, protagonista de un documental sobre el 'caso de la cabeza de Castro'

El periodista de El Diario Montañés ha participado en uno de los capítulos de 'Así se escribe un crimen', que se emitirá este miércoles, a partir de las 22.15 horas, en la EITB

Carlos Benito

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 19:54

Comenta

El periodista de El Diario Montañés Abel Verano es uno de los protagonistas de la serie documental 'Así se escribe un crimen', que dedica uno ... de sus programas al conocido como 'caso de la cabeza de Castro'. El reportaje se emitirá este miércoles a las 22.15 horas en la EITB.

