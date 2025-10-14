Abel Verano, protagonista de un documental sobre el 'caso de la cabeza de Castro'

El periodista de El Diario Montañés Abel Verano es uno de los protagonistas de la serie documental 'Así se escribe un crimen', que dedica uno ... de sus programas al conocido como 'caso de la cabeza de Castro'. El reportaje se emitirá este miércoles a las 22.15 horas en la EITB.

Al referirnos al crimen de Castro Urdiales, solemos hablar de una caja y una cabeza, pero ninguno de los dos términos es del todo preciso. Lo que Carmen Merino entregó a una amiga para que se lo guardase era, más bien, un paquete envuelto en papel de regalo azul y blanco: para ser exactos, un neceser ovalado en el que había metido bolsas de plástico y un relleno de hojas de periódico. Y lo que aquella pobre mujer encontró el 28 de septiembre de 2019 –cuando, harta de tener aquel estorbo en el armario, decidió echar un vistazo al contenido– era en realidad un cráneo limpio, seguramente hervido con sustancias químicas para eliminar la carne y las partes blandas. Esta imagen de pesadilla brinda el primer escalofrío de un caso extraño y macabro, en el que abundan las situaciones que hielan la sangre. «La realidad es la novela de ficción más dura que hay», resume el periodista David Olabarri en la entrega de esta semana de 'Así se escribe un crimen', la serie documental de EITB y El Correo, con la colaboración de Secuoya Studios.

Se trata de un suceso extraordinario y también misterioso, porque hay detalles que siguen sin aclararse: «Ya no se va a saber más: ella guardará su secreto», concluye Abel Verano, redactor de tribunales y sucesos de El Diario Montañés que cubrió la noticia. Aquellos restos, los únicos que se encontraron, pertenecían a la pareja de Carmen, Jesús Mari Baranda, un jubilado de banca baracaldés con quien llevaba ocho años de relación. De Jesús Mari no se sabía nada desde febrero, pero –otro escalofrío– sus parientes y amigos habían ido recibiendo mensajes en los que les contaba que andaba de viaje. «Voy a seguir de pasota una temporada», decía uno. «Me controlas más que mi mujer», fue la respuesta a un allegado que se había interesado por él. Y quienes conocían a Jesús Mari recelaban, porque él jamás se refería a Carmen como 'su mujer' y porque, de hecho, no era de usar WhatsApp. La Guardia Civil comprobó más tarde que la criminal también se había enviado 'mensajes de Jesús Mari' a sí misma.

Hay más momentos que producen un estremecimiento en la columna vertebral. Por ejemplo, las búsquedas de Carmen en internet, con preguntas como '¿cuánto tarda en desaparecer un cadáver?' o '¿cómo se desatasca una motosierra?'. Y también el testimonio de la mujer a la que contrató para que la ayudase a limpiar el piso en marzo: «Allí se encontró unas bolsas de basura negras, grandes, que supuestamente tenían tierra y macetas. Dijo que pesaban muchísimo. Las tiró en el contenedor», relata Olabarri.

Ni siquiera el juicio, en el que Carmen resultó condenada a 15 años de cárcel por homicidio, sirvió para aclarar los puntos oscuros del caso: parece claro que el móvil fue económico, porque Jesús Mari había incluido a su pareja en el testamento, pero faltan la causa de la muerte, el paradero del cuerpo... Del mismo modo, el capítulo de este miércoles solo puede aventurar explicaciones para una pregunta imposible de eludir: ¿por qué, si pudo deshacerse con tanto éxito del resto del cadáver, se arriesgó a guardar la cabeza?

