Arrancan las labores de construcción del nuevo punto limpio de Castro en El Vallegón El consejero de Fomento ha acudido al simbólico acto de colocación de la primera piedra y ha anunciado inversiones por 28,5 millones de euros en la zona

Ana Bringas Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:15

Después de anunciarlo a bombo y platillo, el Gobierno de Cantabria ha comenzado este jueves, a través de la Consejería de Fomento, las obras para construir un nuevo punto limpio y planta de compostaje doméstico en el polígono El Vallegón de Castro Urdiales. Una actuación que cuenta con una inversión de los fondos europeos de 2 millones de euros. El consejero, Roberto Media, acudió al simbólico acto de colocación de la primera piedra y aprovechó para anunciar una inversión de 20 millones de euros mediante la puesta en marcha de varios proyectos que no solamente incluyen a Castro, sino también a Noja y Laredo. Las actuaciones consistirán en modernizar las instalaciones de El Mazo, digitalizar la red de puntos limpios y construir tres nuevas infraestructuras en zonas de alta demanda en los citados municipios. En paralelo, Media informó sobre la licitación «de forma inmediata» de las obras de reparación del Emisario de Castro, que contará con un presupuesto base de 1,1 millones de euros y un plazo de ejecución de 11 meses, «una intervención largamente esperada», concretó el político.

También hizo alusión el consejero al plan de mejora de la eficiencia del Plan Hidráulico de Castro, mediante la sustitución de las tuberías obsoletas, puesto en marcha en junio con un presupuesto de casi 1,9 millones y un plazo de ejecución de 12 meses. Además, avanzó otra licitación; la del Proyecto Constructivo de Mejoras de Proceso de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Castro, que ya está redactado y que contará con un presupuesto base de 6,2 millones y un plazo de ejecución de 14 meses. Para continuar, Fomento realizará la reforma integral de la Estación de Tratamiento de Agua Potable del Plan Castro, con una inversión de 600.000 euros; y la continuidad de la sustitución de tuberías de abastecimiento de fibrocemento en el núcleo urbano, entre otras.

Dentro de las inversiones realizadas en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, también incluyó la segunda fase de las obras del dique norte del puerto, la mejora del Mercado de Abastos, la estabilización de taludes y la mejora de la carretera de acceso a Sonabia. Finalmente, se refirió a la puesta en marcha del nuevo plan de obras municipales, con una partida global de 27 millones, en el que Castro Urdiales contará con una partida de 600.000 euros para mejorar los servicios municipales.