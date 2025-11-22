Castro acometerá una reforma estética y de las infraestructuras en La Atalaya

Castro Urdiales mejorará La Atalaya, un área de «gran valor para la ciudad» en el conjunto histórico -porque está próxima a «principales valores turísticos, caso ... de la iglesia de Santa María, el castillo-faro, el puente y El Pedregal»-, lo que ha llevado al Ayuntamiento a planificar una reforma para darle homogeneidad estética y, sobre todo, para hacer de este lugar un punto «más atractivo para castreños y visitantes, más amable y más accesible». El proyecto a desarrollar costará casi 500.000 euros (488.000) y, al presentarlo, la alcaldesa Susana Herrán aclaró que esta intervención no conlleva su peatonalización. Seguirá habiendo aparcamientos y los vecinos podrán seguir circulando.

La actuación, que ya ha salido a licitación, tiene varias patas: de un lado, se adaptará el sistema de recogida de agua al cambio climático, de otro se persigue mejorar la eficiencia energética y se embellecerá todo el entorno público teniendo en cuenta que la intervención se centra en una parte antigua de la ciudad.

En el plano de las infraestructuras, se actuará en la red de drenaje pluvial para incrementar la recogida de las aguas de lluvia, por lo que habrá colectores en el eje de la calzada conectados a las pozas y sumideros existentes y nuevos elementos de captación y canalización. También se harán otras acometidas con el objetivo de evitar encharcamientos ante las lluvias intensas que puede traer tanto fenómenos más extremos como los temporales marítimos.

Pero la reforma también buscará la armonía. El pavimento actual será sustituido por piedra natural caliza, del mismo material (y formato) usado en el corredor cultural de la calle 11 de mayo. Se ha decidido así para «dar continuidad visual a todo el conjunto urbano e histórico de Castro Urdiales», explicó Herrán. Este suelo será antideslizante y accesible para personas con movilidad reducida.

Por otra parte, se instalará nuevo mobiliario urbano y se dotará a las zonas verdes con jardineras, canaletas decorativas. Como el paseo discurre pegado al litoral, se plantarán especies vegetales autóctonas como el «resistente» tamariz, de manera «que se refuerce la armonía» y la impresión general sea más homogénea.

Herrán aseguró que, durante toda la ejecución de la obra -que se prolongará seis meses desde que se adjudique- se harán un seguimiento arqueológico y un control geotécnico.

El proyecto se aprovecha de los fondos europeos Next Generation, del que Castro Urdiales captó en 2023 un total de 2,3 millones de euros. La alcaldesa señaló que este plan «marca un antes y un después para hacer de la ciudad un espacio más digital, sostenible y respetuoso con el entorno», ya que la iniciativa favorece aquellas que incrementan la cohesión territorial y el desarrollo equilibrado de los municipios. De hecho, en toda la zona afectada por la servidumbre marítimo-terrestre «aumentará el respeto por la costa», subrayó.