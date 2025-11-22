El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Área de La Atalaya, en la que se desarrollará el plan de mejora. DM

Castro acometerá una reforma estética y de las infraestructuras en La Atalaya

El Ayuntamiento licita por casi 500.000 euros una intervención en este espacio histórico de la ciudad que persigue hacerlo «más atractivo y amable», avanza Herrán

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Sábado, 22 de noviembre 2025, 07:45

Comenta

Castro Urdiales mejorará La Atalaya, un área de «gran valor para la ciudad» en el conjunto histórico -porque está próxima a «principales valores turísticos, caso ... de la iglesia de Santa María, el castillo-faro, el puente y El Pedregal»-, lo que ha llevado al Ayuntamiento a planificar una reforma para darle homogeneidad estética y, sobre todo, para hacer de este lugar un punto «más atractivo para castreños y visitantes, más amable y más accesible». El proyecto a desarrollar costará casi 500.000 euros (488.000) y, al presentarlo, la alcaldesa Susana Herrán aclaró que esta intervención no conlleva su peatonalización. Seguirá habiendo aparcamientos y los vecinos podrán seguir circulando.

