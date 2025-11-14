El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Yacimiento de Flavióbriga. Inés Castresana

Castro, a la espera de que Cultura autorice limpiar el yacimiento de Flavióbriga

El seguro costeará gran parte de la intervención en el conjunto, que lleva cerrado desde agosto de 2024, cuando se inundó con aguas fecales

Ana Bringas

Ana Bringas

Viernes, 14 de noviembre 2025, 01:00

El yacimiento romano de Flavióbriga ubicado en Castro Urdiales, cerrado desde agosto de 2024 por las inundaciones que llenaron el conjunto de aguas fecales, está ... más cerca de su recuperación. Así lo informó la concejala de Patrimonio del Ayuntamiento, Dely Vélez, después de que la aseguradora haya confirmado que costeará parte de la limpieza integral del espacio. Esta comunicación se ha recibido después de meses de incertidumbre.

