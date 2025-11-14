Castro, a la espera de que Cultura autorice limpiar el yacimiento de Flavióbriga

El yacimiento romano de Flavióbriga ubicado en Castro Urdiales, cerrado desde agosto de 2024 por las inundaciones que llenaron el conjunto de aguas fecales, está ... más cerca de su recuperación. Así lo informó la concejala de Patrimonio del Ayuntamiento, Dely Vélez, después de que la aseguradora haya confirmado que costeará parte de la limpieza integral del espacio. Esta comunicación se ha recibido después de meses de incertidumbre.

No obstante, antes de empezar a actuar en el yacimiento, será necesario recibir la autorización de la Consejería de Cultura. La Concejalía de Urbanismo del Consistorio castreño remitió ya hace meses a este departamento un informe sobre las catas arqueológicas hechas, una documentación necesaria para efectuar cualquier tipo de proyecto en los restos del asentamiento romano, donde se proyectaba un centro multiusos.

Las claves Clausurado El conjunto se cerró en agosto de 2024 tras inundarse casi en toda su extensión de aguas fecales

Responsabilidad De primeras, ni el perito ni el Consorcio de Seguros se hicieron cargo del coste de la recuperación

Plan actual Se limpiarán manualmente todos los elementos del asentamiento romano.

Autorización que se retrasa Antes de iniciar la actuación, es necesario que Cultura responda al Ayuntamiento, que dice que la Consejería está saturada.

Y hasta que Cultura no emita su respuesta, el yacimiento permanecerá cerrado, como lo está desde finales de agosto de 2024, cuando una fuerte tormenta provocó que una acequia medieval -por la que discurren aguas pluviales y fecales- se desbordara, lo que contaminó todo el espacio arqueológico.

Según explicó Vélez a El Diario Montañés, en un primer momento ni el perito ni el Consorcio de Seguros se hicieron responsables del desaguisado, por lo que la Concejalía había reservado una partida económica propia para iniciar la limpieza. Sin embargo, hace escasas fechas, el Ayuntamiento recibió la comunicación de que la empresa aseguradora sí asumirá la intervención necesaria para la reapertura. Aunque la indemnización no cubre la totalidad de los trabajos, sí lo hará en «una gran parte», detalló la edil.

Nuevo saneamiento

Paralelamente, el Consistorio ha ejecutado este año una nueva acometida de saneamiento dentro de la propia colonia, para evitar que se repita el episodio de inundaciones negras. Los trabajos consistieron en levantar la citada acometida de saneamiento sobre la tajea (puente pequeño levantado para que pase el agua por debajo) de mampostería ubicada en la zona sur. La estructura, obsoleta, fue construida hace años con enlosado de piedra y funcionaba de forma «deficiente, ya que no fue concebida para soportar las necesidades urbanas y climatológicas actuales».

Como consecuencia, se producían filtraciones de aguas residuales que en ocasiones han terminado inundando el conjunto, «poniendo en riesgo su integridad y la de las personas que lo visitan», ilustró la concejala. La actuación municipal supuso un desembolso cercano a los 30.000 euros.

La nueva fase

Ahora, la nueva fase de actuación contempla la limpieza manual de todos los elementos del asentamiento con metodología arqueológica, el tratamiento de las ruinas con biocidas, la reposición de réplicas y de las gradas ornamentales afectadas, la recolocación de materiales didácticos, como paneles informativos, y la reinstalación de vitrinas y otros elementos expositivos.

Vélez subrayó que todo el proceso debe abordarse con extrema cautela para cumplir las normativas de Cultura. La concejala sabe que la Consejería está saturada, lo que ha alargado notablemente los plazos: «Los informes que antes tardaban quince días ahora tardan dos meses», señala, y atribuye a esta causa la demora de una respuesta por parte del Gobierno de Cantabria.

Hasta que se clausuró el centro, se trataba de uno de los recursos turísticos más importantes de Castro Urdiales, ya que ofrece visitas tanto a turistas como a escolares, que podían conocer in situ los restos de una ciudad romana y la forma de vida de una colonia situada en la antigua Hispania.