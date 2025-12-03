Castro ofrece visitas guiadas al edificio consistorial para celebrar la Constitución El Ayuntamiento abrirá sus puertas este sábado, día 6, a las 11.30 y a las 12.30 horas y dará a conocer sus dependencias con un recorrido «para toda la ciudadanía»

L. A. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 13:58 Comenta Compartir

Vecinos y visitantes tendrán la oportunidad este sábado, 6 de diciembre, de conocer en profundidad las históricas dependencias del edificio consistorial de Castro Urdiales con motivo de la celebración del Día de la Constitución. El Ayuntamiento ofrece la posibilidad de realizar visitas guiadas en dos turnos, 11.30 y 12.30 horas, en una jornada de puertas abiertas donde se recorrerán los intestinos del edificio. La concejala de Patrimonio, Dely Vélez, ha explicado que el Consistorio recibirá a las personas «en una celebración que ensalza los valores democráticos y el espíritu de convivencia recogidos en nuestra Constitución».

La iniciativa «es una oportunidad para conocer de cerca un edificio emblemático, cargado de historia y significado, así como para comprender mejor cómo funciona una institución que trabaja diariamente para mejorar la vida de los vecinos». Los participantes «podrán recorrer los diferentes espacios y descubrir su dimensión histórica y arquitectónica, además de aspectos curiosos tanto en el interior como en el exterior del complejo municipal». A la vez, «se explicará el papel que desempeña el Ayuntamiento como núcleo de decisiones que impulsan el bienestar y el progreso del municipio», ha señalado Vélez.

Por su parte, la alcaldesa, Susana Herrán, ha invitado a vecinos y visitantes «a vivir esta jornada desde la cercanía y el orgullo de pertenencia». Conmemorar la Constitución es «reconocer nuestro pasado, valorar nuestro presente y proyectar un futuro en el que sigamos avanzando juntos desde el respeto, la igualdad y la democracia», ha expresado.

La entrada es libre hasta completar aforo y el punto de encuentro serán los bajos del Ayuntamiento, frente a la puerta principal.