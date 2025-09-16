Cortes nocturnos en el túnel de Hoz, en Islares, hasta la madrugada del viernes

Las obras de modernización del Ministerio de Transportes en el túnel de Hoz de Islares (Castro Urdiales) de la Autovía del Cantábrico (A-8) provocarán ... cortes nocturnos de tráfico hasta la madrugada del viernes, día 19 de septiembre.

Las obras que se ejecutarán en Islares se incluyen en un contrato que engloba actuaciones en varios túneles en Cantabria -Caviedes, Hoz y Torrelavega en la A-8 y Gibaja y Limpias en la N-629- con un presupuesto de 13,13 millones de euros y son financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Dentro de estas actuaciones, es necesario acometer las tareas de extendido del firme en la calzada del túnel de Hoz, ubicado entre los kilómetros 157 y 158 de la autovía A-8, en Islares. Para ello, se cortará el tráfico en los tramos en los que se esté trabajando en ese momento.

En concreto, desde la pasada medianoche hasta las 06.00 horas de hoy, martes, ha estado cerrado el túnel en dirección Bilbao, y lo mismo ocurrirá esta noche, de 22.00 a 06.00 horas. Las dos noches siguientes -del 17 al 18 y del 18 al 19- se cerrará el túnel de 22.00 a 06.00 en dirección Santander.

En todo momento se dispondrán en la autovía balizas luminosas, complementando los paneles direccionales que conforman la cuña del corte.

Además, durante las afectaciones se habilitará un itinerario alternativo por la N-634 entre los enlaces 156 y 159 de la autovía, según ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado.