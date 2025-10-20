Dos heridos graves y seis leves en un choque frontal entre un coche y un autobús en Castro Urdiales El conductor del vehículo ha reconocido que se despistó con el teléfono móvil e invandió el carril contrario | Entre los heridos se encuentra un bebé y una mujer de avanzada edad que ha tenido que ser trasladada a Valdecilla con una pierna rota

Ana del Castillo Santander Lunes, 20 de octubre 2025, 14:43 | Actualizado 14:51h.

Dos personas han resultado heridas graves tras un accidente frontal entre un coche y un autobús en la carretera autonómica que une Castro Urdiales con el Alto de las Muñecas, en concreto en la primera curva de subida desde Santullán hacia La Loma.

Según ha relatado el conductor del coche a la Policía Local de Castro, el choque se ha producido por un despiste con el teléfono móvil. Además del conductor, hay otra persona en estado grave, una pasajera del autobús (Línea Castro-Otañes), de avanzada edad, que ha sufrido una fractura en la pierna.

Otras seis personas que viajaban en el autobús, entre ellas un bebé, han resultado heridas leves. Las víctimas con pronóstico más grave han sido trasladadas en ambulancia hasta el Hospital Marqués de Valdecilla. El resto, al hospital de Laredo.

«Ha sido el propio conductor el que nos ha confesado que se ha distraído con el móvil y ha invadido el carril contrario. Un testigo de lo ocurrido también nos ha confirmado este hecho», ha señalado a este periódico Mario Ruiz, jefe en funciones de la Policía Local de Castro, que también ha señalado que el varón «estaba muy preocupado por conocer el estado del bebé que ha resultado herido».

El accidente se ha registrado cerca de las 12.30 horas y hasta la zona se ha desplazado la Policía Local, primera en llegar; tres ambulancias del 061, dos dotaciones de bomberos y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que han abierto diligencias.

«El impacto frontal ha sido brutal. El coche negro se salió de la vía y fue a chocar directamente con la parte delantera del bus. Encima se ha producido en cuesta, con lo que ha sido todavía más fuerte», ha narrado un testigo a este periódico.

Tras el accidente, se ha cortado el tráfico en la zona y se han habilitado otras vías de tránsito hasta que los bomberos han conseguido despejar la carretera.