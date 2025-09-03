Un herido y un coche calcinado en el incendio de un garaje en Castro

Un hombre ha resultado herido este miércoles tras sufrir quemaduras en manos y piernas cuando intentaba sofocar el incendio que se declaró en un garaje ... del Paseo de Ocharan Mazas, en Castro Urdiales. La Policía Local recibió el aviso a las 16.15 horas y, tras llegar al lugar, el afectado fue trasladado en una ambulancia UVI móvil al Hospital de Cruces, en Baracaldo (Vizcaya), para recibir atención médica.

El fuego, que según fuentes de la policía se originó en un vehículo mientras el hombre realizaba labores de restauración, calcinó por completo tanto el coche como todo lo que había en el interior del garaje. El inmueble, ubicado a pie de calle bajo un edificio residencial, sufrió daños por el humo en la fachada, aunque los bomberos han certificado que no hay riesgo estructural. El resto de garajes de la zona no se han visto afectados por el fuego, aunque sí por el humo que salía del bajo afectado y el fuerte olor a quemado.

Las llamas han generado una gran humareda negra que sobresalía por encima de los edificios frente a la playa de Brazomar y que ha causado expectación entre los transeúntes. Todo, a pesar de que los bomberos han logrado sofocar el incendio. De hecho, la rápida intervención de los equipos de emergencia evitó que las llamas se propagaran a otras áreas del edificio o a las viviendas cercanas.

Aviso del @112Cantabria por explosión en garaje con incendio. Movilizado #Bomberos que controlan propagación y extinguen incendio. Un herido trasladado al hospital por quemaduras. pic.twitter.com/107VPTitEs — Bomberos Castro-Urdiales (@BomberosCastro) September 3, 2025

Es el segundo incendio que se produce en la ciudad castreña desde que el pasado mes de junio el fuego originado en la estación de autobuses dejara un autobús de la compañía Alsa totalmente calcinado.