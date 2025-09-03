El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El humo negro se expande por la zona de Brazomar en Castro.

El humo negro se expande por la zona de Brazomar en Castro. DM

Un herido y un coche calcinado en el incendio de un garaje en Castro

El fuego se originó en el interior del bajo mientras el propietario restauraba el vehículo. Tuvo que ser trasladado al hospital de Cruces en ambulancia

Ana Bringas

Ana Bringas

Castro Urdiales

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:13

Un hombre ha resultado herido este miércoles tras sufrir quemaduras en manos y piernas cuando intentaba sofocar el incendio que se declaró en un garaje ... del Paseo de Ocharan Mazas, en Castro Urdiales. La Policía Local recibió el aviso a las 16.15 horas y, tras llegar al lugar, el afectado fue trasladado en una ambulancia UVI móvil al Hospital de Cruces, en Baracaldo (Vizcaya), para recibir atención médica.

