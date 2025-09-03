Abierto el periodo para presentar alegaciones a la línea de alta tensión entre Iberdrola entre Abanto y Castro El proyecto para conectar la localidad vasca con Cantabria contempla 16,8 kilómetros de tendido eléctrico, 42 torres de hasta 50 metros y una nueva subestación en el Polígono de Vallegón

Ana Bringas Castro Urdiales Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:01 Comenta Compartir

El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado el anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria y de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, por el que se somete a información pública la construcción de una línea de alta tensión entre la subestación vizcaína de Abanto y el Polígono Industrial de Vallegón, en Sámano, Castro Urdiales. Se trata de la información relativa a la solicitud de autorización administrativa previa, la declaración de impacto ambiental, la autorización de construcción y el reconocimiento de utilidad pública del proyecto promovido por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, distribuidora oficial del Grupo Iberdrola.

El documento prevé una línea de 16.832 metros de longitud en doble circuito, de los cuales 15.083 serán aéreos y 1.749 subterráneos. En su trazado se levantarán 42 torres de hasta 50 metros de altura, 24 de ellas en Castro Urdiales. El resto afectarán a Abanto-Zierbena, Muskiz, Galdames y Sopuerta, todos ellos en Vizcaya.

En el caso de Cantabria, la línea entrará en el municipio castreño a la altura de Talledo, atravesará la carretera autonómica Castro–Las Muñecas, pasará por la parte sur de Otañes y de Santullán, cruzará el cordal del Ventoso y llegará a Vallegón por detrás de la Peña de Sámano, donde se construirá una nueva subestación.

La instalación busca resolver las carencias de calidad y fiabilidad de suministro en la actual red de 30 kilovatios del término municipal de Castro Urdiales y sus alrededores, evitando su saturación y resolviendo las necesidades actuales y futuras para la demanda energética de la segunda fase del Polígono de Vallegón. Así, la potencia admisible será de 165 MVA en verano y 185 MVA en invierno.

El presupuesto de la actuación asciende a 5.291.947 euros. El periodo de información pública se abre por un plazo de treinta días, durante el cual los interesados podrán presentar alegaciones por escrito en el Registro General de la Delegación del Gobierno en Cantabria, en el de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya o en cualquiera de las formas previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común.