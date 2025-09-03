El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Polígono de Vallegón en Sámano. DM

Abierto el periodo para presentar alegaciones a la línea de alta tensión entre Iberdrola entre Abanto y Castro

El proyecto para conectar la localidad vasca con Cantabria contempla 16,8 kilómetros de tendido eléctrico, 42 torres de hasta 50 metros y una nueva subestación en el Polígono de Vallegón

Ana Bringas

Ana Bringas

Castro Urdiales

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:01

El Boletín Oficial de Cantabria ha publicado el anuncio del Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Cantabria y de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, por el que se somete a información pública la construcción de una línea de alta tensión entre la subestación vizcaína de Abanto y el Polígono Industrial de Vallegón, en Sámano, Castro Urdiales. Se trata de la información relativa a la solicitud de autorización administrativa previa, la declaración de impacto ambiental, la autorización de construcción y el reconocimiento de utilidad pública del proyecto promovido por i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, distribuidora oficial del Grupo Iberdrola.

El documento prevé una línea de 16.832 metros de longitud en doble circuito, de los cuales 15.083 serán aéreos y 1.749 subterráneos. En su trazado se levantarán 42 torres de hasta 50 metros de altura, 24 de ellas en Castro Urdiales. El resto afectarán a Abanto-Zierbena, Muskiz, Galdames y Sopuerta, todos ellos en Vizcaya.

En el caso de Cantabria, la línea entrará en el municipio castreño a la altura de Talledo, atravesará la carretera autonómica Castro–Las Muñecas, pasará por la parte sur de Otañes y de Santullán, cruzará el cordal del Ventoso y llegará a Vallegón por detrás de la Peña de Sámano, donde se construirá una nueva subestación.

La instalación busca resolver las carencias de calidad y fiabilidad de suministro en la actual red de 30 kilovatios del término municipal de Castro Urdiales y sus alrededores, evitando su saturación y resolviendo las necesidades actuales y futuras para la demanda energética de la segunda fase del Polígono de Vallegón. Así, la potencia admisible será de 165 MVA en verano y 185 MVA en invierno.

El presupuesto de la actuación asciende a 5.291.947 euros. El periodo de información pública se abre por un plazo de treinta días, durante el cual los interesados podrán presentar alegaciones por escrito en el Registro General de la Delegación del Gobierno en Cantabria, en el de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya o en cualquiera de las formas previstas en la Ley del Procedimiento Administrativo Común.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan un brote de gastroenteritis con 46 afectados tras una boda en Escalante
  2. 2

    Ana Guerra y Paris de Noia pondrán ritmo a las fiestas de la Virgen del Puerto de Santoña
  3. 3

    ¿Cuál es el plato más típico de la gastronomía cántabra?
  4. 4

    «Agua del grifo gratis. Servicio tres euros» en un restaurante de Noja
  5. 5

    Un conductor de 88 años triplica la tasa de alcohol, atraviesa una rotonda y choca contra un coche
  6. 6

    El diseño del aparcamiento subterráneo de Joaquín Costa vuelve a quedar desierto
  7. 7

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión
  8. 8

    Andrés, Vicente y Arana: muchas llamadas pero ninguna oferta concreta
  9. 9

    Transportes dará prioridad al tren entre Bilbao y Castro y estudiará si lo prolonga hasta Santander
  10. 10

    HostPapa elige Santander como sede en España tras cerrar con Ingram la compra de CloudBlue

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Abierto el periodo para presentar alegaciones a la línea de alta tensión entre Iberdrola entre Abanto y Castro

Abierto el periodo para presentar alegaciones a la línea de alta tensión entre Iberdrola entre Abanto y Castro