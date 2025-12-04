La iglesia de Santa María de Castro será la pantalla de un nuevo espectáculo navideño El show, gratuito y con una duración de 10 minutos, se proyectará los días 7, 13, 19, 23, 26 y 30 de diciembre; y 2 y 4 de enero, a las 19.30 y 20.00 horas

Ana Bringas Castro Urdiales Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:14

El Ayuntamiento de Castro Urdiales, a través de la Concejalía de Turismo, Patrimonio y Archivo, anuncia una nueva edición del ya consolidado espectáculo de luz y sonido que iluminará el interior de la emblemática iglesia de Santa María durante la Navidad 2025. Bajo el título 'La Estrella de los Deseos, un Cuento de Navidad en Castro Urdiales', esta propuesta -que, según la edil de Turismo, Patrimonio y Archivo, Dely Vélez, «se ha convertido en una de las actividades más esperadas por la ciudadanía»- regresa este año con un diseño artístico actualizado y una narrativa visual renovada.

El espectáculo podrá disfrutarse los días 7, 13, 19, 23, 26 y 30 de diciembre, y 2 y 4 de enero, con dos pases diarios, a las 19.30 y a las 20.00 horas de la tarde, y una duración aproximada de 10 minutos cada uno.

El acceso será libre y gratuito, si bien se recomienda acudir con antelación debido a la capacidad limitada del templo. Desde el Ayuntamiento se garantiza la adopción de todas las medidas necesarias para ofrecer una experiencia cómoda y segura.

Vélez destaca que en esta nueva edición el espectáculo profundiza en la simbología navideña mediante una puesta en escena que combina tecnología avanzada, música envolvente y proyecciones arquitectónicas diseñadas específicamente para realzar el valor histórico de la iglesia. «Será una experiencia gratuita, abierta a castreños, castreñas y visitantes, con el objetivo de seguir acercando el patrimonio a la ciudadanía a través de nuevas formas de interpretación artística».

La representación ofrecerá un recorrido emocional y multisensorial que dialoga con las formas góticas del templo, acentuando su belleza mediante efectos lumínicos sincronizados con una banda sonora original. «Cada secuencia ha sido creada para invitar a la contemplación, el asombro y la celebración de estas fechas, integrando tradición y modernidad en un entorno único», añade la concejal, quien señala además que «no se trata solo de un espectáculo visual, sino de una manera innovadora de poner en valor uno de nuestros edificios más representativos, reforzando su papel como punto de encuentro para la ciudadanía durante la Navidad».

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, anima a la ciudadanía a disfrutar de esta propuesta navideña, afirmando que «el espectáculo pone en valor nuestro patrimonio histórico y ofrece un momento de encuentro, emoción y magia para todas las familias. Hemos preparado esta iniciativa con gran ilusión para que castreños, castreñas y visitantes vivan la Navidad en Castro Urdiales de una forma especial».