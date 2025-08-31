El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un grupo de espeleólogos en una de las bocas del túnel de Herreros. DM

El Ministerio apoyará el proyecto de Castro para reabrir el túnel minero que conectaba a Vizcaya

El Ayuntamiento, que ya tiene un estudio con una inversión estimada en 1,9 millones, lamenta que su intento por involucrar al Gobierno de Cantabria no haya dado sus frutos

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Castro Urdiales

Domingo, 31 de agosto 2025, 02:00

El Ministerio de Transportes se ha implicado durante los últimos años con la recuperación del cargadero de Dícido, una demanda histórica de Castro Urdiales, en ... la que ha invertido 1,2 millones de euros con cargo a las ayudas del programa del 1,5 % Cultural. Y de cara al futuro cercano, el departamento que dirige Óscar Puente hará lo propio con otra demanda histórica de la localidad:la rehabilitación del túnel minero de Herreros, ubicado entre la pedanía de Otañes y el municipio vizcaíno de Sopuerta, con el objetivo de convertir esta construcción que data de finales del siglo XIX en una prolongación de las vías verdes existentes. Lo hace declarando esta iniciativa como de interés general para el Gobierno de España –es una de las pocas actuaciones de todo el país que aparece citada de forma expresa– dentro del borrador de la nueva Ley de Movilidad Sostenible.

