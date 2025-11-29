Ratifican la absolución de la alcaldesa de Castro por las irregularidades en la Junta de Mioño

La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas (TC) ha confirmado la absolución de la alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE), y del ... expedáneo de Mioño, Víctor Echevarría (PSOE), a los que la actual Junta Vecinal (PRC) les imputaba una supuesta «responsabilidad contable» en base a la gestión de la pedanía que ambos pedáneos llevaron a cabo entre los años 2010 y 2019.

En una sentencia dictada hace unos días, el TC estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la Junta Vecinal en lo que respecta a la imposición de las costas del procedimiento, que ahora revoca puesto que «concurrían serias dudas de hecho y derecho a efectos de poder concretar si había daño en el patrimonio de la Junta Vecinal», pero desestima el resto de alegaciones.

Esta causa se abrió para saber si hubo un menoscabo en los fondos públicos de la Junta Vecinal derivado del impago, por parte de Herrán y Echevarría, de deudas contraídas por la entidad desde el ejercicio 2010 y de presuntas irregularidades en materia de gestión de subvenciones.

Pues bien, la Sala de Justicia concluye que la Junta Vecinal de Mioño «no ha acreditado de ninguna manera, ni en la primera instancia ni en el presente recurso de apelación, que se haya producido alguna salida de fondos públicos de su propio patrimonio, a efectos de cumplir de manera efectiva con la obligación de reintegrar al Ayuntamiento de Castro el importe de la subvención que éste le concedió en virtud del citado convenio de fecha 25 de abril de 2008 suscrito entre ambas entidades públicas».

Al no haberse acreditado un daño efectivo al patrimonio de la Junta, el Tribunal de Cuentas descarta pronunciarse sobre el resto de alegaciones de la Junta Vecinal, que sostiene que «Echevarría dispuso de fondos de la subvención en un beneficio ajeno al interés de la entidad local».