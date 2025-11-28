Un concurso de belenes que repartirá 700 euros en premios, incentivo de la Navidad en Bezana El municipio programa decenas de actos por todos los pueblos y a lo largo de 28 jornadas

Un concurso de belenes, que repartirá 700 euros en premios entre los hogares del municipio, protagonizará las actividades navideñas de Santa Cruz de Bezana, que comenzará este lunes, 1 de diciembre, con el alumbrado.

En esta actividad podrán participar todos los residentes que instalen un belén en su hogar y deseen presentarlo en una de las dos categorías: 'familiar', abierta a viviendas de cualquier edad que elaboren su belén de manera conjunta; e 'infantil', dirigida a niños hasta 12 años que deberán haber armado ellos mismos su propuesta.

En la categoría 'familiar' se otorgarán cinco premios en metálico de 250, 175, 125, 100 y 50 euros, mientras que la modalidad 'infantil' se concederán cinco lotes de material educativo o artístico valorados en 120, 100, 80, 60 y 40 euros.

Las inscripciones, totalmente gratuitas, podrán presentarse entre los días 1 y 12 de diciembre a través del registro municipal, tanto de forma telemática como presencial.

Será necesario presentar una breve descripción del belén y hasta cuatro fotografías: en una de ellas se deberá mostrar la totalidad de la obra.

28 jornadas con actividades

En un comunicado, el Consistorio informa de que habrá un total de 28 jornadas con actividades. La alcaldesa Carmen Pérez ha explicado que la programación, diseñada en forma de calendario de adviento, se condensará especialmente en la carpa de la Plaza Margarita, pero también se extenderá a bibliotecas, centros cívicos y parques.

Además, este año habrá un mayor número de horas dedicadas a la corresponsabilidad familiar, con propuestas educativas y de ocio que facilitarán la conciliación durante las vacaciones escolares, puesto que a los campamentos urbanos, se sumarán actividades dentro del ámbito navideño gratuitas, como la 'Alegría de la Navidad' o los 'Espacios Mágicos para la Conciliación'.

Las actividades infantiles volverán a contar con cuentacuentos, cine navideño en pantalla gigante, talleres creativos, propuestas culinarias, juegos tradicionales y actividades temáticas, con horarios adaptados en franjas que irán desde las 10.00 a las 19.00 horas.

Entre las numerosas actividades se podrá asistir al Festival de Magia el jueves, día 11, dos propuestas de Cine de Navidad, el 19 de diciembre y el 2 de enero, o un mercadillo de libros solidario, el día 15 en los soportales de la biblioteca de Bezana. Para los adultos se vuelven a poner en marcha los talleres de decoración floral y de entrantes navideños, que se celebrarán los días 11 y 12 en el local social de Soto de la Marina, y 22 y 23, en el centro cívico de Bezana, ambos en horario de 17.00 a 19.00 horas, previa inscripción.

Entre las actividades para disfrutar en familia, se celebrará el II Festival de Villancicos, que contará con tres citas musicales los días 21, 27 y 28 de diciembre, con el Coro Joven de Santander y La Fábrica de la Voz.

La programación se completará con citas tradicionales como la San Silvestre Solidaria, el sábado 27 (a cargo de la Asociación de Peñas de Santa Cruz de Bezana) o los Parques de la Navidad, que abrirán sus puertas el día 20, en el parque La Caloquera de Sancibrián, y el día 26, en el parque Laura Nicholls, de Bezana.

También volverán grandes clásicos de la Navidad como la Cabalgata de Papá Noel (el día 23, en la Plaza de Soto de la Marina), las Campanadas Infantiles (el día 30 en la carpa de la Plaza Margarita), la visita de los Reyes Magos a las siete pedanías y su posterior Cabalgata por el centro de Bezana y el Belén Viviente de Soto de la Marina, el día 5 de enero.