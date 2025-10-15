El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La relación de nombres y capacidades de los voluntarios la tendrán la Policía Local y los servicios de emergencia. DM

Astillero crea un registro de voluntarios dispuestos a colaborar con el Consistorio en emergencias

S. E.

Santander

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:53

Comenta

El Ayuntamiento de Astillero acaba de poner en marcha una 'Red de Apoyo Vecinal de Astillero y Guarnizo' con la que pretende conseguir la ayuda de sus conciudadanos en caso de requerírseles para echar una mano en cualquier actuación extraordinaria a la que se enfrente el municipio. Esta fuerza vecinal, en la que se tendrá en cuenta la formación y capacidades de cada persona que se apunte, se integraría en la estructura municipal de emergencias si se la necesitara.

Para empezar, se ha habilitado un formulario de inscripción que pueden rellenar todos los interesados. Cada uno tendrá que aportar algunos datos básicos y una breve información sobre su disponibilidad y cuáles son sus habilidades. Después se creará un listado de todos aquellos voluntarios «que estén dispuestos a colaborar de forma ordenada y segura con los servicios municipales y de emergencia». La relación de nombres, apellidos y capacidades se pondrá a disposición de los servicios de emergencia, incluida la Policía Local. La previsión es actualizar esta base de datos cada año, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde Javier Fernández Soberón ha defendido que Astillero cuenta con servicios de emergencia solventes por lo que esta red será «un plus» de organización que «permitirá ordenar y aprovechar el talento y la formación de muchos vecinos». Cuando se requiera a las personas que se ofrezcan, el Consistorio será siempre el punto de encuentro y coordinación desde el que se organizarán equipos y se asignarán las tareas concretas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Alvia Santander-Madrid parado por un atropello mortal cerca de Valladolid reanuda la marcha
  2. 2

    Un nuevo estadio para un nuevo Sardinero
  3. 3 La salida desde la rotonda de La Marga hacia Marqués de la Hermida estará cortada al tráfico este miércoles por obras
  4. 4

    Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se amplía dos horas
  5. 5

    La Reserva mantiene el ritmo de capturas
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7

    «Van a tener que talar los árboles. Son ellos o que se hundan nuestras casas»
  8. 8

    «Es un proyecto unilateral del Racing», dice una Gema Igual ausente «para no restar protagonismo»
  9. 9 ¿Qué te parece el proyecto del Racing de remodelación de los Campos de Sport?
  10. 10 Un accidente de moto en la Avenida de Parayas atasca la entrada a Santander

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Astillero crea un registro de voluntarios dispuestos a colaborar con el Consistorio en emergencias

Astillero crea un registro de voluntarios dispuestos a colaborar con el Consistorio en emergencias