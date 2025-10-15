Astillero crea un registro de voluntarios dispuestos a colaborar con el Consistorio en emergencias

S. E. Santander Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:53 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Astillero acaba de poner en marcha una 'Red de Apoyo Vecinal de Astillero y Guarnizo' con la que pretende conseguir la ayuda de sus conciudadanos en caso de requerírseles para echar una mano en cualquier actuación extraordinaria a la que se enfrente el municipio. Esta fuerza vecinal, en la que se tendrá en cuenta la formación y capacidades de cada persona que se apunte, se integraría en la estructura municipal de emergencias si se la necesitara.

Para empezar, se ha habilitado un formulario de inscripción que pueden rellenar todos los interesados. Cada uno tendrá que aportar algunos datos básicos y una breve información sobre su disponibilidad y cuáles son sus habilidades. Después se creará un listado de todos aquellos voluntarios «que estén dispuestos a colaborar de forma ordenada y segura con los servicios municipales y de emergencia». La relación de nombres, apellidos y capacidades se pondrá a disposición de los servicios de emergencia, incluida la Policía Local. La previsión es actualizar esta base de datos cada año, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El alcalde Javier Fernández Soberón ha defendido que Astillero cuenta con servicios de emergencia solventes por lo que esta red será «un plus» de organización que «permitirá ordenar y aprovechar el talento y la formación de muchos vecinos». Cuando se requiera a las personas que se ofrezcan, el Consistorio será siempre el punto de encuentro y coordinación desde el que se organizarán equipos y se asignarán las tareas concretas.