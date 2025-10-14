El Astillero inicia una campaña de firmas contra los eólicos El Ayuntamiento ha presentado alegaciones y ha instalado un espacio en la primera planta del edificio Consistorial para recoger los apoyos vecinales

El Ayuntamiento de El Astillero ha presentado alegaciones contra los proyectos eólicos que pretenden conectar varios parques en la subestación del municipio. En paralelo, el equipo de gobierno ha impulsado una campaña de apoyo ciudadano para reforzar esta oposición mediante la recogida de firmas.

Según explica el Consistorio en un comunicado, los proyectos contemplan nuevas torretas eléctricas y subestaciones anexas a la ya existente para canalizar molinos que pretenden ubicar en Castilla y León y en los valles pasiegos, lo que, a juicio del Consistorio, convertiría al municipio en un mero punto de conexión con impacto sobre el entorno y la calidad de vida.

«El municipio no puede convertirse en la regleta de Cantabria. Hemos presentado alegaciones y pedimos a los vecinos que se sumen firmando en contra de unos proyectos que se quieren imponer sin tener en cuenta nuestro entorno ni nuestra voz», ha afirmado el alcalde, Javier Fernández Soberón.

Para facilitar la participación, se ha habilitado en la primera planta del Ayuntamiento un espacio de firma abierto a todas las personas que deseen mostrar su oposición. «Con esta iniciativa se refuerza la defensa del interés local y la protección del territorio frente a infraestructuras que no aportan beneficios al municipio», subrayan.