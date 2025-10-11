La plataforma Son Gigantes reúne 5.100 alegaciones contra el Polígono Eólico Briesa

La Plataforma Son Gigantes, junto al grupo vecinal No Subestación Arenal (Penagos), ha reunido en un mes 5.108 alegaciones contra el proyecto de parque ... eólico Briesa, que se sumarán a las presentadas por distintos colectivos de la comarca. Este sábado finalizó el plazo de presentación de alegaciones y la plataforma ha hecho balance de sus actuaciones en contra del proyecto, señalando que «el número de firmas alcanzado evidencia el rechazo social masivo ante la industrialización de los Valles Pasiegos».

Asimismo, desde la entidad destacan que solo en el grupo de trabajo de El Arenal se recogieron cerca de 3.000 alegaciones, «un esfuerzo vecinal que confirma el segundo gran hito ciudadano» impulsado por la misma, tras la movilización de miles de personas contra el anterior polígono de Benavieja. En ese sentido, han recordad la reciente movilización, llevada a cabo el pasado 28 de septiembre, en la que más de 500 personas de todas las edades y diversas localidades se reunieron en los prados de El Arenal de Penagos, donde está proyectada la subestación de Saguales, epicentro del corredor energético «que pretende unir Burgos con la costa cántabra». Los asistentes aprovecharon el encuentro para dibujar la palabra 'NO' en una cadena humana.

Ampliar La movilización transcurrió en la zona en la que se proyecta el proyecto eólico. Son Gigantes

El colectivo vecinal pretendió con ello simbolizar el rechazo «a un modelo de industrialización del medioambiente», pero también «un sí a todo lo que hoy se pone en riesgo en los Valles Pasiegos: el paisaje, la biodiversidad y la forma de vida rural que les da sentido, un patrimonio natural y cultural que es también su identidad y su futuro».

Características del proyecto eólico

El Polígono Eólico Briesa, promovido por Tesera Energía 8, S.L.U. (Grupo Villar Mir), proyecta 19 aerogeneradores de 170 metros en Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija (Burgos), evacuando su energía a través de más de 40 kilómetros de líneas de 220 kV y una compleja red de subestaciones: Briesa, Saguales (Penagos), Mustera (Villaescusa) y El Astillero 220. Los municipios afectados por este parque son Vega de Pas, Villacarriedo, Saro, Santa María de Cayón, Penagos, Villaescusa y El Astillero.

Las acciones de información, la recogida y la preparación de alegaciones técnicas y jurídicas fueron coordinadas por la Plataforma junto al grupo No a la Subestación del Arenal, con el apoyo de múltiples entidades locales.

En la recogida de alegaciones participaron quince localidades del tejido territorial y se habilitaron más de veintiocho puntos de recogida, situados en seis ayuntamientos, comercios, negocios de restauración y otros espacios locales. Este grupo afirmó que las movilizaciones «reflejan una conciencia territorial que crece frente a un modelo de planificación energética que no escucha». «Y si las administraciones no atienden este clamor, el fracaso no será de la ciudadanía», ha apostillado.

Más proyectos

La plataforma Son Gigantes afirma que «continúa su trabajo» frente a los nuevos proyectos eólicos Las Américas 3 y Las Américas 16, promovidos por Arena Green Power (13 y 14, respectivamente) y actualmente en información pública hasta el 7 de noviembre. Las Américas 16 de 49,99 MW, se proyecta en los términos municipales de Vega de Pas, Villacarriedo, Selaya, Santa María de Cayón, Saro, Villaescusa, Penagos y El Astillero. Y Las Américas 3, también de 49,99 MW, afectaría a Santa María de Cayón, Villaescusa, Penagos y El Astillero, además de Villafufre y Santiurde de Toranzo.

Por ello, la agrupación advierte que ambos proyectos «impactarían directamente en enclaves de alto valor paisajístico, cubriendo de estructuras metálicas el puerto de La Braguía y el monte Caballar». Según explican, ambas comparten trazado y parte de la infraestructura de evacuación con Briesa, acumulando su impacto en la zona de Penagos, donde se proyecta la subestación de nueva construcción de Saguales, convertida en nudo central dentro del corredor eléctrico que atraviesa los valles y «punto de mira con el Centro de Datos del Proyecto Altamira».

La potencia de ambos proyectos, fijada en 49,99 MW, queda justo por debajo del umbral de 50 MW que transferiría la competencia al Estado (MITECO), lo que «refuerza la sospecha de una fragmentación deliberada», ha criticado.

Al respecto, el colectivo ha denunciado que se trata de una práctica que «contradice el sentido de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental, concebida para evaluar los impactos de forma conjunta y evitar que, lo que parece pequeño por separado, acabe siendo en conjunto una transformación mayor e irreversible del territorio».

Por último, ha sentenciado que «los valles no son territorio de paso para la energía de empresas privadas» y ha abogado por defender una transición energética «justa, que respete los territorios, su escala y a las comunidades que los habitan». Por ello, la Plataforma ha destacado que el rechazo social «reclama una planificación con visión territorial, el respeto al derecho a decidir local y la obligación de considerar los impactos acumulativos antes de seguir ocupando el territorio».