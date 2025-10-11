El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los grupos contrarios a los proyectos eólicos han realizado diferentes concentraciones para manifestar su oposición Son Gigantes

La plataforma Son Gigantes reúne 5.100 alegaciones contra el Polígono Eólico Briesa

El plazo para presentar los documentos críticos con el proyecto finalizó este viernes | Advierte que continuará trabajando frente a los nuevos proyectos de Las Américas 3 y 16, con impacto en La Braguía y el monte Caballar

A. G.

Santander

Sábado, 11 de octubre 2025, 16:10

Comenta

La Plataforma Son Gigantes, junto al grupo vecinal No Subestación Arenal (Penagos), ha reunido en un mes 5.108 alegaciones contra el proyecto de parque ... eólico Briesa, que se sumarán a las presentadas por distintos colectivos de la comarca. Este sábado finalizó el plazo de presentación de alegaciones y la plataforma ha hecho balance de sus actuaciones en contra del proyecto, señalando que «el número de firmas alcanzado evidencia el rechazo social masivo ante la industrialización de los Valles Pasiegos».

