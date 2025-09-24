Concentración el domingo en Penagos contra el polígono eólico Briesa El colectivo Son Gigantes alerta de se proyectan más de 140 torres metálicas y unos 40 kilómetros de líneas de evacuación, que atravesarían los municipios de Vega de Pas, Villacarriedo, Saro, Santa María de Cayón, Penagos, Villaescusa y El Astillero

Lucía Alcolea Santander Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:42

La Plataforma Son Gigantes ha convocado una concentración el domingo, a partir de las 11.30 horas, en la plaza del Arenal de Penagos para protestar por el polígono eólico Briesa, en Espinosa de los Monteros (Burgos). El objetivo de la protesta es «hacer frente al colonialismo energético». Concretamente, los afectados exponen que la infraestructura de evacuación del citado polígono «se articula en un corredor eléctrico hacia Cantabria e incluye una subestación en Espinosa, la subestación colectora Saguales (Penagos), una subestación de compensadores en Villaescusa y la conexión final a la subestación de El Astillero». En total, se proyectan más de 140 torres metálicas, con alturas comprendidas entre 35 y 55 metros, y unos 40 kilómetros de líneas de evacuación, «que atravesarían los municipios de Vega de Pas, Villacarriedo, Saro, Santa María de Cayón, Penagos, Villaescusa y El Astillero». «Un trazado de alta tensión que va a impactar en el paisaje rural de manera negativa», alerta Flavio Gutiérrez, uno de los vecinos que acudirá a la protesta.

La Plataforma Son Gigantes se presenta como una «alianza más amplia» del Colectivo Vecinal contra PE Benavieja, que llegó a presentar más de 7.100 alegaciones en menos de un mes contra el polígono eólico proyectado en Cayón, Penagos, Liérganes, Villaescusa y El Astillero. El objetivo de la plataforma ciudadana es «proteger el medio ambiente, la cultura y los paisajes que sostienen la vida en nuestros valles frente a iniciativas energéticas privadas que no garantizan la sostenibilidad territorial ni la preservación de la biodiversidad».

Proyecto Briesa

Con respecto al proyecto Briesa, alegan, «los estudios y alegaciones advierten de un fuerte deterioro paisajístico y ecológico, con afección a hábitats de alta montaña y a corredores de aves; un perjuicio directo a la forma de vida de los pueblos y a economías como la ganadería y el turismo rural; y un empobrecimiento estructural a largo plazo, al sustituir el valor ambiental y cultural de la comarca por un uso industrial intensivo en beneficio privado». El plan se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria el 28 de agosto y está abierto el plazo autonómico de alegaciones. Los ayuntamientos de Espinosa de los Monteros, Villaescusa o Penagos ya han expresado su rechazo.

Hasta que finalice este plazo, la ciudadanía puede presentar alegaciones y dejar constancia formal de su oposición. Desde la Plataforma Son Gigantes« elaboramos alegaciones técnicas y difundimos alegaciones populares para que la participación sea amplia y efectiva». Este trabajo se acompaña de acciones informativas abiertas y gratuitas, destinadas a visibilizar el alcance de los proyectos y a fortalecer la defensa común del territorio.