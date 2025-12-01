El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Astillero recibe a los elfos Asti y Nizo, que esconderán sorpresas cada día por el municipio

Cada tarde, hasta el 24 de diciembre, los elfos darán pistas a través de las redes sociales del Ayuntamiento sobre la ubicación de un regalo

Lunes, 1 de diciembre 2025

El Ayuntamiento de Astillero ha recibido este lunes a los elfos Asti y Nizo, que esconderán sorpresas cada día por el municipio hasta el 24 de diciembre, con el objetivo de que los niños del pueblo vivan un mes lleno de magia, pistas y aventuras.

Se trata de una actividad gratuita del Consistorio, que repartirá un regalo cada tarde durante 24 días y ofrecerá pistas diarias sobre la ubicación del escondite a través de las redes sociales de la Corporación, según ha informado el Ayuntamiento.

Para los padres, esta iniciativa es una forma de disfrutar juntos de un paseo diario, resolver pistas, jugar al aire libre y sumarse al espíritu navideño sin pantallas ni prisas.

Para los niños, cada día será una misión: un mapa imaginario, un enigma por descifrar y un premio esperando en algún lugar del pueblo.

Con esta iniciativa, Astillero quiere involucrar a los niños para que investiguen lugares como un parque, una esquina conocida, una escultura o un rincón especial del municipio.

De esta forma, el primer niño que lo encuentre se llevará el premio del día.

