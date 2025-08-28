El Astillero redobla esfuerzos en la lucha frente a la avispa asiática El Ayuntamiento impulsa una campaña de sensibilización ciudadana con recomendaciones para elaborar trampas caseras

Diego Kattán González Santander Jueves, 28 de agosto 2025, 16:13

El verano suele asociarse con el ocio y diversas actividades recreativas. Sin embargo, aunque generalmente se percibe como una estación positiva, también conlleva ciertos inconvenientes, entre ellos el incremento de plagas como los insectos y, en particular, las avispas. El Ayuntamiento de El Astillero continúa con su labor de prevención frente a la expansión de la avispa asiática (Vespa velutina), una especie invasora que supone un riesgo para la biodiversidad y la apicultura.

El Ayuntamiento recuerda que la retirada de nidos en espacios públicos corresponde al Gobierno de Cantabria, por lo que, en caso de localizar alguno, se debe contactar con el 112. No obstante, con el fin de fomentar la colaboración ciudadana, el área de Medio Ambiente ha difundido una serie de pautas para la elaboración de trampas caseras contra las avispas.

Para ello se propone utilizar una botella de litro y medio en la que se practiquen tres orificios de unos doce milímetros de diámetro en la parte superior, lo que permite la entrada de las avispas. El envase debe contener líquido atrayente hasta cubrir unos tres dedos del fondo, y además es aconsejable realizar dos pequeños agujeros adicionales en la parte alta para poder colgar la trampa y evitar que el viento la derribe.

Se recomienda situarla a una altura aproximada de entre metro y medio y un metro setenta, en lugares donde habitualmente se detecta la presencia de avispas. Dado que el cebo contiene alcohol, es conveniente revisar periódicamente cada trampa, ya que con temperaturas elevadas el líquido puede evaporarse con rapidez. Para facilitar el seguimiento y control, también se aconseja etiquetar las trampas con un número distintivo.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Ángel Cobo, ha destacado que la colocación de estas trampas forma parte de un plan de prevención diseñado para proteger el entorno y reforzar la seguridad de los vecinos. Según ha señalado, «estas medidas nos permiten reducir la presencia de la avispa asiática en nuestro municipio y, al mismo tiempo, implicar a los vecinos en la vigilancia activa, ya que su colaboración es esencial para que la campaña tenga éxito».