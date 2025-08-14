El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Trabajos en el parque infantil del colegio Ramón y Cajal de El Astillero. DM

El Astillero renueva el parque infantil del colegio Ramón y Cajal

El objetivo de la actuación municipal es reemplazar el suelo e introducir nuevos elementos, de manera que la obra esté finalizada para el comienzo del curso escolar

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:41

El Astillero ha comenzado las obras para renovar el parque infantil del colegio Ramón y Cajal, un proyecto que según el Consistorio, «supondrá una transformación total del espacio de recreo y permitirá contar con instalaciones modernas y seguras». La actuación contempla el reemplazo integral del suelo, así como la instalación de nuevos elementos diseñados para que varios niños puedan jugar juntos, fomentando la cooperación, la interacción y el desarrollo de habilidades sociales.

Las obras se están ejecutando a buen ritmo, con la previsión de finalizar antes del inicio del curso escolar, de manera que los pequeños puedan disfrutar de las nuevas instalaciones desde el primer día de clase. El concejal de Medio Ambiente, Óscar Osorio, ha señalado que «con esta renovación buscamos ofrecer a los niños un espacio seguro, inclusivo y estimulante, que favorezca tanto el juego como el desarrollo físico y social».

Esta renovación refleja el compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de los espacios educativos y de recreo, garantizando que los niños dispongan de instalaciones modernas, seguras y de alta calidad.

