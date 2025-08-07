El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Aspecto que presenta ahora mismo la histórica infraestructura en obras del antiguo cargadero de Orconera.

Aspecto que presenta ahora mismo la histórica infraestructura en obras del antiguo cargadero de Orconera. Roberto Ruiz

El esqueleto del Puente de los Ingleses aflora tras la retirada de los andamios

Aunque aún queda «bastante trabajo», el Ayuntamiento explica que las obras avanzan mejor de lo esperado y concluirán en otoño

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:18

La obra para restaurar el antiguo cargadero de mineral de Orconera –conocido como Puente de los Ingleses– en El Astillero empezó con mal pie hace ... siete años. El Ayuntamiento paralizó los trabajos tras detectarse problemas en la planificación del proyecto y un juez declaró resuelto el contrato de obra en junio de 2022 con el fin de reiniciar las labores, pero para entonces la cuestión ya se había convertido en un 'embrollo' –la UTE demandó luego al Consistorio y éste fue obligado a pagar 17.500 euros–. Hubo que volver a empezar desde el principio.

