Guarnizo abre el plazo para inscribirse en el concurso de guiso de patatas con carne La celebración tendrá lugar el próximo 5 de octubre en el marco de las fiestas de El Pilar

El programa de las Fiestas del Pilar de Guarnizo 2025 vuelve a apostar por la gastronomía popular con la celebración del Concurso de Guiso de Patatas con Carne por cuadrillas, una cita que cada año reúne a peñas, familias y grupos de amigos alrededor de los fogones. La jornada tendrá lugar el domingo, 5 de octubre, en la carpa de fiestas, donde a las 9.00 horas se realizará la entrega de la materia prima y la recepción de participantes antes de que arranque la elaboración de los guisos.

Según informa el Ayuntamiento, la inscripción ya está abierta y se tramita exclusivamente a través del enlace del concurso: https://forms.gle/G8L7eNxDhhjGg2KJ7, pudiendo apuntarse todas las cuadrillas que lo deseen hasta el 28 de septiembre a las 24.00 horas. Una vez inscritas, deberán presentarse el día del certamen a primera hora para recoger los ingredientes y ocupar el espacio que se les asigne.

Durante la mañana, los equipos cocinarán «in situ» su receta en la propia carpa y presentarán el resultado al jurado en el plato oficial que la organización irá entregando a lo largo de la mañana. Cada cuadrilla presentará un único plato, que no podrá llevar ninguna marca, y los guisos deberán estar listos para la cata del jurado a las 14:30 horas. El veredicto se hará público tras la degustación y valoración -del 1 al 5 en sabor, calidad y punto de sal-, y la cuadrilla vencedora se alzará con el premio.

En el plano organizativo, la ubicación de las peñas se comunicará unos días antes del concurso, reservando en la medida de lo posible los espacios de años anteriores para facilitar el montaje. La organización recuerda que solo se habilitarán mesas y sillas para las cuadrillas ubicadas dentro de la carpa; quienes queden fuera deberán prever su propio mobiliario. Se solicita asimismo la colaboración de todos para mantener el recinto limpio, respetar los horarios y seguir las indicaciones del personal para que la jornada transcurra con normalidad.

Tradición

Alejandro Hoz, alcalde pedáneo de Guarnizo, ha destacado el espíritu de comunidad de la cita: «Este concurso es la excusa perfecta para encontrarnos, cocinar y compartir; una tradición que nos identifica como pueblo. Invitamos a todas las cuadrillas, veteranas y nuevas, a convertir la carpa en un gran fogón de convivencia.».

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento invita a participar y a disfrutar de una mañana de tradición y sabor que se ha convertido en uno de los momentos más esperados del Pilar. Un encuentro pensado para peñas, familias y grupos de amigos que quieran vivir el ambiente festivo en torno a los fogones, compartir recetas y fortalecer los lazos del pueblo.