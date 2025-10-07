Las marismas de El Astillero estarán libres de torres eléctricas El Ayuntamiento ha otorgado la licencia para retirar los postes de alta tensión y comenzar la transformación de este espacio natural

Lucía Alcolea Santander Martes, 7 de octubre 2025, 07:36 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de El Astillero ha dado un paso adelante en la transformación de las marismas al conceder la licencia definitiva para retirar las torres de alta tensión ubicadas en la zona. Así lo explicó ayer el Consistorio a través de un comunicado, en el que insistió en la «transformación de este espacio natural». El objetivo es «modernizar el entorno y mejorar la vida cotidiana de los vecinos», así como «inaugurar una etapa de transformación urbana».

La intervención para retirar los postes eléctricos se ejecutará «por fases» y en coordinación «con la compañía titular, que realizará un seguimiento del proceso», garantizando la mínima afección «al tráfico».

El proyecto permitirá «liberar suelo en la marisma, que hoy está condicionado por la infraestructura eléctrica y ampliar los espacios verdes, así como los itinerarios peatonales y ciclistas». De ahí que se haya optado por «integrar la línea mediante el soterramiento del cableado en los tramos que discurren por zonas ya consolidadas, como rutas o itinerarios establecidos». «Con esta actuación transformamos el paisaje de la marisma y ganamos salud, seguridad y calidad de vida para nuestros vecinos», especificó el concejal de Medio Ambiente, Óscar Osorio. Es más, dijo, «la licencia acredita la capacidad de gestión, la escucha activa y el compromiso del Ayuntamiento con un entorno más seguro, cuidado y digno para todos».

Declaración ANEI

Paralelamente, la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria está tramitando la declaración de las marismas de El Astillero como Área Natural de Especial Interés (ANEI). El pasado 18 de agosto, el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) publicó la resolución por la que se sometía a exposición pública el proyecto para la declaración por el periodo de un mes. Se daba así otro paso para un plan que lleva encima de la mesa ocho años.

Desde la Consejería destacaron la importancia de esta iniciativa para «poner en valor un conjunto de zonas húmedas de más de 64 hectáreas en el que conviven diversas especies de flora, invertebrados, anfibios, reptiles y mamíferos, y más de 160 especies de aves, sobre todo de carácter acuático y migratorio». El área está además poblada por unos 40.000 árboles y arbustos y cuenta con 20 kilómetros de senderos y de carriles bici. A la extensión del terreno y la riqueza paisajística se unen cuatro observatorios ornitológicos, numerosos paneles interpretativos y diversas infraestructuras de interés para el disfrute de vecinos y visitantes.