Una de las bandas participantes en las fiestas del Pilar de Guarnizo en anteriores ediciones. DM

Nueve días de fiesta en Guarnizo para celebrar a la Virgen del Pilar

El Astillero anuncia su programa de actos que se extenderán desde el sábado, día 4, hasta el domingo 12, día grande, con actividades para todas las edades

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:20

Guarnizo celebrará sus fiestas de la Virgen del Pilar del próximo sábado, día 4, al 12 de octubre, día grande, con un amplio programa de actividades que combina, gastronomía, propuestas familiares y deporte del motor. Según ha explicado el alcalde pedáneo, Alejandro Hoz, «hemos organizado unas fiestas de tradición, deporte, cultura y convivencia». Y deporte habrá, para empezar, el sábado, cuando se inaugurarán los actos festivos con el XXXVI Slalom Automovilístico por la tarde. El fútbol también tendrá su espacio con el Cultural de Guarnizo frente al C. D. Revilla, Tercera Federación.

El domingo, la gastronomía será la protagonista en el concurso de guiso de patatas con carne, con deliberación del jurado y entrega de premios a las 14.30 horas. Además, los vecinos podrán jugar al bingo, disfrutar de las ferias y bailar al son del Grupo Alhambra que animará la tarde. Por la mañana se celebrará el XXII Motocross El Pilar – Memorial Manuel Lastra Viñuela en el circuito del polígono. Además, a lo largo de los próximos días se disputará la V Bandera Interescolar de Remo y el jueves, día 9, se dedicará a las personas mayores con programa de radio, espectáculo de kini Kinientos, elección de rey y reina eméritos, chocolatada y baile con el Dúo Tamán.

El viernes, día 10, tendrá lugar el esperado desfile de gigantes y cabezudos, que contará con la participación del AMPA del CEIP Ramón y Cajal. Precisamente serán los miembros del AMPA quienes ofrecerán el pregón de fiestas antes de la romería y la posterior verbena con la Orquesta Malassía. La jornada continuará hasta altas horas con la macrodiscoteca de Dj Mario.

El sábado, día 11, tocará bajar los excesos de la noche con la marcha solidaria contra el cáncer. Una propuesta a la que se unirá el torneo infantil de ajedrez, talleres y juegos del AMPA, exhibición del Club de Patinaje, parque de hinchables, partidos del Cultural, reparto de salchichas para los pequeños y doble pase de Titanium Show antes de la macrodiscoteca con Zalo dj.

El domingo, día 12, se celebrará el Pilar en su día grande, con el pasacalles de la Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves, el homenaje a la bandera de España y a la Guardia Civil, misa solemne y procesión de la Virgen del Pilar que llenará las calles de la localidad. Después se animará el cotarro con la sesión vermú con Gen X y degustación de tortillas con sorteo entre participantes. Por la tarde, despedida musical con Grupo Salados y chorizada popular, dos actividades que pondrán el broche final a los nueve días seguidos de fiesta que celebra Guarnizo este mes de octubre. Como epílogo, el viernes siguiente habrá cuentacuentos con Anselmo Herrero en el Aula de Cultura de Guarnizo.

