PSOE, IU y los concejales no adscritos reprueban al alcalde de El Astillero Imagen de archivo de un pleno de Astillero / DM El PP se abstuvo y el PRC votó en contra de la moción que supone, según Javier Fernández Soberón, que fue quien la presentó, «un tirón de orejas» al regidor regionalista SHEILA IZQUIERDO El Astillero Viernes, 27 julio 2018, 07:28

La moción presentada ayer ante el Pleno del Ayuntamiento de El Astillero por el concejal no adscrito Javier Fernández Soberón para la reprobación del alcalde regionalista, Francisco Ortiz, prosperó gracias al apoyo del PSOE, de IU y de la otra edil no adscrita, Bella Gañán. El PP se abstuvo. Como no podía ser de otra manera, el PRC votó en contra y su portavoz, Maica Melgar, mostró su sorpresa porque sea «precisamente» un «tránsfuga» el que con esta propuesta trate de dar lecciones de «moral».

La medida, que fue abordada ya entrada la noche, viene a poner de manifiesto el descontento de los grupos de la Corporación con la gestión que está realizando el regidor regionalista. Sin embargo, no tiene mayores efectos prácticos. «Es un tirón de orejas», ya que «peor no lo puede hacer», recalcó Soberón.

La moción presentada por el concejal no adscrito para la reprobación del regidor se basó principalmente por el uso de la página web y de la página de la red social municipal con fines partidistas, aunque razones -dijo- hay «infinitas».

Consuelo Castañeda tomó posesión de su acta de concejal por el Partido Popular

Al margen del desacuerdo que mostraron ayer los grupos con la reprobación del alcalde, el Pleno del Ayuntamiento de El Astillero dejó encima de la mesa el contrato de servicio de mantenimiento de parques y jardines del municipio, por lo que los pliegos para la concesión del contrato de dicho servicio -extinto desde febrero- tendrán que esperar. Lo que sí prosperó fue el levantamiento del reparo interpuesto por el servicio de intervención, un trámite que viene a ser un toque de atención al Consistorio por continuar prestando el servicio sin contrato, pero que permitirá abonar a la empresa (la UTE Asfin-Enviser) el pago de los cerca de 60.000 euros pendientes de abono por las facturas de mayo y junio.

El Pleno ordinario de ayer se lidió entre las continuas críticas entre los grupos de la oposición y el equipo de gobierno del PRC. Un y tú más que volvió a estar presente ayer y que se centró en tratar de justificar si la responsabilidad de no sacar adelante el pliego de Parques y Jardines era de los regionalistas por estar en el equipo de gobierno y no haber hecho antes sus deberes o de la oposición por ejercer un «bloqueo» a las propuestas que manan del seno regionalista.

En todo caso, ni el pliego presentado por el equipo de gobierno -tumbado por la oposición- ni la enmienda propuesta por el PSOE y el resto de grupos para introducir nuevos criterios, no lograron llegar a buen puerto.

El portavoz del PP, Fernando Arronte, culpó al equipo de gobierno de «buscar todos los argumentos legales para no aprobar» las propuestas de la oposición y defendió la necesidad de establecer un «consenso» para sacar adelante un pliego tan importante como es del Parques y Jardines. Un trámite más necesario que nunca, dijo, en vista del estado de abandono en que se encuentra el pueblo de Guarnizo y que demostró en el Pleno aportando imágenes actuales de la altura de la hierba. Salomón Martín, el líder del PSOE, advirtió que no sacar adelante el pliego «obliga» a levantar nuevos reparos y pidió consenso, como lo hizo Leticia Martínez, de IU, que instó al equipo de gobierno a «negociar» si «quiere sacar adelante el pliego».

La enmienda del PSOE para hacer cumplir los acuerdos adoptados en el Pleno anterior para la ejecución de las obras «prioritarias» tumbó la propuesta del equipo de gobierno, sacando adelante los proyectos de mejora de la calle Churruca, del barrio Santa Ana, de la calle Mediterráneo, de ría de Solía (parte trasera) y La Casona. Por este orden.

Además, la enmienda recoge y garantiza la financiación de la reparación del Puente de los Ingleses con cargo al superávit, que excede en más de un millón de euros.

Dársena de Orconera

La moción sobre la situación de la Dársena de Orconera que los grupos PP, PSOE e IU presentaron en bloque en el Pleno no prosperó pero los grupos tuvieron oportunidad de explicar que la no concesión de una adjudicataria a los atraques está produciendo una situación de abandono en las instalaciones y de falta de control en la gestión, denunciando que al menos diez atraques se están utilizando por «desconocidos».

El alcalde tomó la palabra para dirigirse al portavoz popular, a quien le recordó que en 2015, cuando cambió el color político en el Ayuntamiento, salió a la luz que las dársenas llevaban más de dos años con el contrato extinto y que había una deuda de más de 90.000 euros a la Autoridad Portuaria, cuando se había recaudado de los amarristas el dinero correspondiente. Ortiz lamentó que la propuesta de la oposición no pudiera salir adelante y auguró que se dará con una «solución» lo antes posible.

La sesión de ayer abordó también la toma de posesión del acta de concejal de Consuelo Castañeda, por el PP, tras la dimisión de Carlos Cortina. Castañeda prometió visiblemente emocionada «darlo todo» y estar a disposición de los vecinos «a todas horas y todos los días del año».

La moción del PSOE para bautizar como calle Río Cabañas el vial entre la calle Prosperidad y H. Fernández Caballero prosperó.