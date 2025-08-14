Un puente unirá el polígono de Guarnizo con la autovía Fomento anuncia una inversión en El Astillero de 18 millones de euros entre esta actuación, de 16,6 millones, y el Plan Hidráulico Cabarga

Lucía Alcolea Santander Jueves, 14 de agosto 2025, 19:21 Comenta Compartir

Nada menos que 18 millones de euros. El consejero de Fomento, Roberto Media, anunció hoy una inversión total en El Astillero de más de 18 millones de euros, cuya parte más gruesa, 16,6 millones, irá destinada a sufragar las obras para construir un puente que una el polígono industrial de Guarnizo con la autovía a la altura de la ría de Solía. El montante restante, es decir, 1,7 millones de euros, servirán para impulsar el Plan Hidráulico Cabarga y reducir el exceso de cal en el agua de Villaescusa y El Astillero, un problema que llevaba años sin solucionarse. Además de la inversión, el titular de Fomento en su visita al municipio astillerense habló de los tiempos y explicó que «esperamos que el puente esté operativo a finales de esta legislatura».

La actuación permitirá conectar la carretera desde Solía con el polígono de La Cerrada, dando servicio así al polígono de Guarnizo, «uno de los más importantes de Cantabria». Los trámites para llevar a término la intervención «van cumpliendo todos los plazos sin ningún problema», aseguró Media.

En lo que respecta al plan hidráulico, «los trabajos para mejorar la calidad del agua de estos dos municipios también discurren según lo previsto». Una obra que no resulta tan vistosa como la construcción de la citada pasarela, pero que «satisface una petición vecinal», dado que el mal estado del agua causaba un «enorme malestar entre los vecinos por los atascos que se producían en las tuberías de la red». Fomento firmó el contrato para efectuar esta obra con la empresa Global Tektia S.L. el pasado mes de mayo y la solución pasa por conectar los dos municipios a la autovía del agua. De esta manera, los vecinos dejarán de recibir el suministro de los manantiales de Villaescusa que generaban las incidencias. El plazo de ejecución de los trabajos es de doce meses.

El consejero facilitó la información sobre el transcurso de estos planes en la visita que realizó este jueves al municipio para inaugurar los trabajos de rebaje de aceras en las calles Ramón y Cajal, Sainz y Trevilla y Orconera de El Astillero, que han contado con un presupuesto de 45.658 euros y que finalizaron el pasado mes de junio. «Se trata de pequeñas obras con las que conseguimos dotar de accesibilidad a varias calles importantes del municipio», detalló.

Media estuvo acompañado del alcalde, Javier Fernández Soberón, que agradeció la colaboración del Gobierno de Cantabria en la ejecución de estas obras, «ya que llevamos seis años con un objetivo claro, que es hacer un municipio cien por cien accesible y amable para caminar por nuestro pueblo», puntualizó.

Las actuaciones que se han realizado «dan continuidad a las tareas puntuales» que se vienen realizando, con el fin de crear un entorno urbano más acorde a las diversas necesidades de la ciudadanía. Entre otras cosas, las labores han consistido en realizar rebajes y acondicionar las aceras, especialmente en la proximidad a pasos peatonales y rampas de inicio/final para crear recorridos accesibles. En total se ejecutan 40 actuaciones. Así, se han demolido aceras y bordillos, se han construido nuevas rampas modificando arquetas y drenaje y se han ejecutado nuevos pavimentos en baldosa, cumpliendo con los criterios de aglomerado.