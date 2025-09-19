Cerca de 200 personas respaldan la presentación de la Asociación de Afectados por el PSIR de Laredo

Este viernes, el Hotel Cosmopol de Laredo fue el escenario de la presentación oficial de la Asociación de Afectados por el PSIR de La Pesquera ... . El acto, celebrado en el exterior del hotel, reunió a cerca de doscientas personas y marcó un nuevo capítulo en la oposición vecinal al proyecto industrial promovido por Sican, que afecta a 500.000 metros cuadrados de suelo en Laredo.

El presidente de la asociación, Víctor Echevarría, abrió el encuentro con un advirtiendo de que este es el inicio de «un largo y duro camino con muchas incertidumbres, pero con entusiasmo y esperanza». Echevarría se dirigió especialmente a las personas mayores del barrio, muchas de ellas sentadas en primera fila, les agradeció «su sacrificio y esfuerzo» y explicó que «ahora se enfrentan a una situación de temor y no se lo merecen. Vamos a defender nuestros hogares y nuestras tierras. Es de justicia».

Este vecino hizo, además, un llamamiento público al Parlamento, al Gobierno de Cantabria y a todos los grupos políticos de la Corporación local, tendiendo la mano «especialmente a nuestro alcalde de Laredo, Miguel González, para mantener todas las líneas de comunicación abiertas y revertir esta situación que consideramos totalmente injusta en aras del bien común».

Por su parte, el secretario de la asociación, Borja Fernández, intervino para subrayar que lo que está ocurriendo «no deja de ser un atropello» y que será necesario «luchar con todas las medidas legales para revertir la situación y convencer al Ayuntamiento de que esto no puede ser». Aseguró que se trata de «un expolio de nuestros terrenos para un bien privado» y recalcó que «la asociación funcionará mientras estemos unidos». Fernández denunció, además, las trabas administrativas que han tenido que superar para sacar adelante la asociación: «Nos están poniendo muchas dificultades con los estatutos, pero lo estamos llevando adelante con mucho trabajo». Y lanzó un mensaje clave: «No se trata de dinero, sino de una forma de vida, de nuestra cultura y de nuestras huertas».

En su turno de palabra, el abogado de la asociación, Ricardo Gundín, recordó que fue a finales de agosto, con la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del PSIR, cuando «se puso en marcha toda la maquinaria legal» para impugnarlo. Igualmente, señaló que un PSIR es «un acto muy discrecional amparado en la ley, pero con muchas fisuras», porque depende del interés público regional, «que en este caso no está acreditado». Según Gundín, «el proyecto dice que es urgente tener industria, pero no aporta datos reales sobre la demanda» y denunció que Sican pretende urbanizar en Laredo mientras tiene «un millón de metros cuadrados sin desarrollar en La Pasiega».

Gundín repasó también los encuentros con los partidos con representación en el Parlamento de Cantabria. «El sentir general es que la dimensión del proyecto no es congruente con la demanda real», ha dicho. Otro de los puntos críticos que mencionó el abogado fue la inundabilidad de los terrenos: «Existen dos arroyos en la zona y el planteamiento de Sican es elevar la cota del suelo con hormigón, hierro y asfalto, desviando las aguas hacia los campos deportivos de Colindres y la marisma. Esto no puede ser avalado por un Gobierno regional».

Ahora, la asociación estudia pedir una ampliación del plazo de alegaciones, que finaliza el 6 de octubre, al considerar injusto que todo el procedimiento se haya iniciado en pleno mes de agosto «de manera torticera».

Iniciativas

Durante la presentación, los vecinos lucieron camisetas con el lema 'No al PSIR', un símbolo de la oposición al proyecto. Ana Caviedes, miembro de la asociación, explicó que ya se han vendido 344 unidades, informó de que la sede de la asociación en la Casa Serafina de Colindres abre martes y jueves de 18.00 a 20.00 horas y recordó que la plataforma cuenta con redes sociales, venta de lotería, recogida de firmas en Change.org y voluntarios para mantener la actividad diaria.

Caviedes se mostró emocionada por la acogida del evento. «Esto ha superado con mucho mis expectativas. Llamamos a 124 personas y aquí hay mucha más gente, a pesar de que muchos están trabajando», subrayó y concluyó defendiendo que «no podemos tolerar la desaparición de un barrio entero. Se quieren llevar la tierra que labraron mis abuelos para sustituirla por cemento. Esto es de todos, no solo de quienes tienen una casa allí».

El acto, interrumpido brevemente por la lluvia, concluyó con un aperitivo y una marcha pacífica hasta el Ayuntamiento de Laredo.