El brote de sarna del centro de dependencia de Laredo, bajo control El sindicato denunciante de la situación y la Administración chocan a la hora de dar los datos, pero coinciden en que la cifra de contagios, de momento, no repunta

Violeta Santiago Santander Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

Bajo control, lo que quiere decir que, en las últimas horas, no ha ido a más. Así está el brote de sarna en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo. En esta situación de «no repunte» del ácaro -que es altamente contagioso- es en lo único en lo que coinciden la Administración regional y el sindicato CSIF-Cantabria, que dio la voz de alarma el pasado miércoles sobre un contagio al tiempo que demandaba de la Consejería de Inclusión Social una mayor implicación para cortar la previsible infestación entre usuarios del centro y trabajadores.

La central mantiene que sigue habiendo un trabajador de baja (en su casa) afectado por el parásito y que siete residentes de la primera planta son positivos y están recibiendo la medicación adecuada. Se ha descartado que un usuario de la segunda planta lo tenga, «así que lo bueno es que no está avanzando», confirma Verónica García, responsable del sector autonómico de CSIF, muy crítica con el lenguaje que usa Inclusión Social al hacer balance.

Desde la subdirección de Dependencia del Gobierno cántabro, Patricia Blanco comunicó ayer que solamente se ha confirmado el positivo por escabiosis en una persona, el empleado que está de baja, por lo que «la situación ha mejorado», remarcó.

Según sus datos, este viernes en el CAD se contabilizaban seis casos de «usuarios compatibles» con el ácaro. A esos residentes se les está aplicando «un tratamiento curativo» mientras que al resto se les está tratando de la forma preventiva «oportuna». Blanco agregó que los trabajadores tienen a su disposición 130 dosis de medicamentos preventivos «sin coste alguno» y reiteró que se mantienen todas las medidas de seguridad para evitar que la sarna se propague. Citó, por ejemplo, los elementos de protección personal para las visitas, que entran en la instalación «con todas las garantías». También apuntó que el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass) está en contacto permanente con Salud Pública y el servicio de prevención. Al sindicato CSIF le molesta la fórmula «confusa» de la Consejería para informar. «¿Qué quiere decir que hay seis usuarios compatibles que están recibiendo tratamiento curativo? Que nos expliquen por qué hay seis personas con tratamiento curativo si solo hay un caso positivo».