Edificio del Centro de Atención a la Dependencia de Laredo en el que se ha detectado el brote. Ana Bringas

Los trabajadores avisan de que ya son nueve los positivos por sarna en el CAD de Laredo

El sindicato CSIF insiste en que los empleados están «muy indignados» por la situación mientras la Administración no actualiza los datos

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:04

Tres días después de que la Administración regional oficializara un contagio por escabiosis (sarna en su acepción más común) en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo ... en el que residen un centenar de mayores, este jueves el sindicato que lanzó la voz de alarma (CSIF-Cantabria) elevó la cifra de personas infectadas por el ácaro. Según sus datos son ya ocho los residentes confirmados, siete de la primera planta y uno de la segunda. Entre los trabajadores, sigue infestado el primero que lo cogió (está de baja laboral), mientras que otros dos están en «posibles». En total, nueve contagiados y dos sospechas.

