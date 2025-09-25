Los trabajadores avisan de que ya son nueve los positivos por sarna en el CAD de Laredo

Tres días después de que la Administración regional oficializara un contagio por escabiosis (sarna en su acepción más común) en el Centro de Atención a la Dependencia (CAD) de Laredo ... en el que residen un centenar de mayores, este jueves el sindicato que lanzó la voz de alarma (CSIF-Cantabria) elevó la cifra de personas infectadas por el ácaro. Según sus datos son ya ocho los residentes confirmados, siete de la primera planta y uno de la segunda. Entre los trabajadores, sigue infestado el primero que lo cogió (está de baja laboral), mientras que otros dos están en «posibles». En total, nueve contagiados y dos sospechas.

La Consejería de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria no actualizó este jueves las cifras de usuarios afectados de sarna en la instalación pública. La consejera Begoña Gómez del Río se limitó a reiterar que están a disposición -tanto de residentes como de empleados- dosis de tratamiento contra el ácaro y que todos los tratamientos de los empleados serán costeados por la Administración regional. Da igual si la medicación se receta en una consulta privada o en la red de Atención Primaria, afirmó durante la presentación de la II Feria de los Mayores de Cantabria.

Más de 200 personas entre usuarios y empleados están expuestos al parásito en este centro público

El sindicato que reveló el contagio en Laredo se mantiene en sus trece sobre los plazos que dieron. Ellos sostienen que ya el viernes pasado se supo que había un caso y que no se tomaron medidas durante el fin de semana que hubieran ayudado a cortar la propagación, como el prohibir las visitas al usuario que estaba bajo sospecha de infección y el cortar de raíz la rotación de empleados entre plantas del centro.

«Los trabajadores están muy indignados por la poca información que está dando la Consejería», lamentó Verónica García, responsable de CSIF para el sector autonómico, que reiteró que no se ha actuado con la celeridad que exigen estos brotes, muy difíciles de erradicar en una instalación una vez el ácaro se extiende mínimamente, ya que es muy contagioso.

De hecho, es frecuente su aparición en colectivos de mucha gente conviviendo, como colegios y residencias. En el CAD de Laredo viven más de un centenar de mayores, atendidos por 75 empleados directos. Otros 40 prestan servicios auxiliares.