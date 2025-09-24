El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
CAD de Laredo DM

Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo

El Icass activó el protocolo contra la escabiosis y la zona en la que se detectó el brote «se aisló el lunes y se ha cortado la rotación de los empleados»

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:04

Un trabajador infectado de escabiosis (comúnmente conocida como sarna) y seis residentes sospechosos de haberla contraído han encendido las alarmas en el Centro de Atención ... a la Dependencia (CAD) de Laredo, donde según ha denunciado el sindicato CSIF Cantabria «no se está actuando con la diligencia debida pese a que ya se registró otro caso similar el año pasado». La Administración regional confirmó el contagio, pero, frente a la queja sindical, la subdirectora de Dependencia Patricia Blanco aseguró que la planta del centro donde están los mayores a los que se vigila «se aisló el lunes y se ha cortado la rotación entre plantas de los empleados».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Surfistas de Santander despedirán este domingo a José de Diego Poza con un funeral hawaiano
  2. 2

    Muere Uco Lastra, único cántabro campeón del mundo de boxeo
  3. 3

    La nueva estrella de la flota de la Guardia Civil, valorada en 35 millones, se muestra en Santander
  4. 4

    Sentencia firme para las cuatro trabajadoras de Sierrallana condenadas a prisión por acoso laboral
  5. 5 La plantilla de DIGI en Cantabria celebra tres días de huelga por un convenio que «empeora nuestros derechos»
  6. 6

    Una iniciativa parlamentaria exige que los aparcamientos de Valdecilla sean gratis
  7. 7

    Veintiún arquitectos pugnan por las dos plazas convocadas por el Ayuntamiento
  8. 8

    Condenan a una mujer y a dos familiares por una denuncia falsa de amenazas contra su expareja
  9. 9 La piparra que quiere conquistar Cantabria
  10. 10

    El turismo de hotel toca techo en verano, donde apenas hay ya margen de mejora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo

Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo