Un trabajador con sarna y seis residentes sospechosos causan alarma en el CAD de Laredo

Un trabajador infectado de escabiosis (comúnmente conocida como sarna) y seis residentes sospechosos de haberla contraído han encendido las alarmas en el Centro de Atención ... a la Dependencia (CAD) de Laredo, donde según ha denunciado el sindicato CSIF Cantabria «no se está actuando con la diligencia debida pese a que ya se registró otro caso similar el año pasado». La Administración regional confirmó el contagio, pero, frente a la queja sindical, la subdirectora de Dependencia Patricia Blanco aseguró que la planta del centro donde están los mayores a los que se vigila «se aisló el lunes y se ha cortado la rotación entre plantas de los empleados».

En el centro son atendidos un centenar de mayores por 75 empleados directos, a los que hay que sumar, además, a otras 40 personas que prestan servicios auxiliares, de lavandería, recogida de residuos y otros, según avisó desde CSIF Verónica García (portavoz del sector autonómico del sindicato).

García informó de que la plantilla advirtió «hace ya tres semanas de que algunas personas tenían síntomas del ácaro algo que, al principio, es bastante fácil confundir con una dermatitis». Los trabajadores comunicaron su inquietud a la dirección del centro y, siempre según el relato de la portavoz sindical, un médico de Atención Primaria se pasó entonces por el CAD aunque dictaminó que el paciente padecía una dermatitis y, por tanto, no se tomaron medidas de precaución adicionales.

Usuario y empleados 75 trabajadores y 40 personas de servicios auxilares atienden en el centro a 100 mayores

Quié paga el tratamiento La dirección pidió a la plantilla que abone la medicación, pero se hará cargo de su coste

Queja sindical CSIF lamenta que hace tres semanas se tuvieron los primeros indicios y no se actuó con rapidez

«Este viernes pasado (día 19) se confirmó que era sarna», una infección cutánea que causa enorme picor en la piel y cuyo tratamiento debe incluir a todo el entorno social del infectado, así como una limpieza extrema en la ropa, muebles y todo tipo de objetos que estén en contacto, porque el ácaro despliega una gran facilidad para vivir en cualquier parte.

Hacerse cargo de la farmacia

El relato de la Consejería de Bienestar Social es algo diferente. Patricia Blanco señaló que no se tuvo confirmación oficial del caso de sarna hasta este lunes pasado por la tarde y «desde el primer momento» se activó el protocolo específico del Icass (Instituto Cántabro de Servicios Sociales) para prevenir el contagio de la escabiosis.

Blanco especificó que se está proporcionando el tratamiento «oportuno» a los residentes de la primera planta y se está valorando desde la subdirección competente «la mejor manera» de hacerse cargo del tratamiento profiláctico a todos los trabajadores que lo precisen.

En un primer momento se les pidió que asumieran por sí mismos el coste la medicación «porque era urgente que se la aplicaran todos rápido y en los mismos días», que es la mejor forma de luchar contra el ácaro, dijeron fuentes de la Consejería. Pero no hay ninguna duda d que esta se hará cargo de pagar los tratamientos a la plantilla «en todos los casos».

Esto es, justamente, lo que exigen los responsables del sector autonómico de CSIF dado que la escabiosis «está considerada una enfermedad profesional». Al sindicato no le gustó que se dijera a los empleados del CAD que todos aquellos que hubieran trabajado en la planta donde se localiza la infección en las cinco semanas anteriores al brote se hicieran cargo económicamente de su tratamiento.

Verónica García también lamentó que, pese a las sospechas que se arrastraban en el centro desde hace tres semanas, «no se prohibieran las visitas al residente con síntomas ni se aislara la planta», como hubieran querido los empleados que, al llegar a sus casas tras el trabajo, tienen todo tipo de casuísticas: niños, padres mayores... «En una instalación de este tipo hay una gran carga de trabajo, pero sabemos por lo que ha ocurrido en otros centros, que con la sarna es necesario aislar desde las primeras sospechas: una vez que el ácaro se ha propagado es muy difícil librarse de él».