Carlos V ya está en Laredo tras una primera jornada pasada por agua

Laredo, fiel a su cita con la historia, consiguió finalmente recibir a Carlos V en la noche del viernes, aunque no en las condiciones que ... miles de personas esperaban. Después de que el esperado desembarco en la playa de La Salvé tuviera que ser cancelado por el fuerte aguacero que obligó a evacuar al público y a los participantes, el monarca logró poner pie en tierra, aunque no ante la multitud.

La noche, sin embargo, recuperó el espíritu festivo con la tradicional cena imperial que el pueblo de Laredo ofrece cada año al emperador y a su séquito. El banquete contó con la presencia de las autoridades locales y regionales, además de las compañías teatrales y de animación que participaron en el desfile previo.

El encuentro contó con espectáculos circenses de ambientación medieval, con música en directo, para rendir homenaje al soberano y complacer a sus ilustres invitados.

Si el tiempo lo permite, hoy sábado está prevista la llegada al palenque de las reinas María de Hungría y Leonor de Francia y Portugal, hermanas del emperador, que continuarán con el programa histórico con su aparición en la arena de La Salvé. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la probabilidad de precipitaciones para esta tarde es del 100 %, justo cuando el desembarco está programado para las 20.00 horas, lo que mantiene la incertidumbre sobre si podrá celebrarse con normalidad.