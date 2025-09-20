El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Un aguacero frustró el desembarco en la tarde-noche del viernes. Alberto Aja

Carlos V ya está en Laredo tras una primera jornada pasada por agua

Tras la suspensión de la recreación inicial por la lluvia, el emperador desembarcó en privado y asistió a la tradicional cena imperial

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Sábado, 20 de septiembre 2025, 10:49

Laredo, fiel a su cita con la historia, consiguió finalmente recibir a Carlos V en la noche del viernes, aunque no en las condiciones que ... miles de personas esperaban. Después de que el esperado desembarco en la playa de La Salvé tuviera que ser cancelado por el fuerte aguacero que obligó a evacuar al público y a los participantes, el monarca logró poner pie en tierra, aunque no ante la multitud.

