La fiesta de la Cerveza regresa a Laredo del 9 al 12 de octubre Diez locales hosteleros se han sumado este año a la cita, cada uno representando a un país europeo

Ana Bringas Laredo Jueves, 2 de octubre 2025, 18:29 Comenta Compartir

El Festival Europeo de la Cerveza de Laredo, organizado por la Asociación San Rock-e, celebrará su decimoquinta edición entre el jueves 9 y el domingo 12 de octubre en una carpa instalada en el aparcamiento de los Juzgados. En esta edición participarán diez establecimientos hosteleros locales, cada uno representando a un país europeo mediante la oferta de gastronomía típica y diferentes variedades de cerveza de barril rubia, tostada o de trigo.

Los participantes serán Café París por Reino Unido, Noray por Noruega, Sildavia por Turquía, La Escollera por Suiza, El Faro por Italia, La Torre por Holanda, Venecia por Portugal, Concept por España, El Andamio por Alemania y New Itaca por Bélgica.

Programación

El programa se iniciará el jueves 9 a las 18.00 horas de la tarde con la apertura de la carpa. A las 19.30 horas intervendrá la Peña Tío Simón, como antesala de la inauguración oficial prevista para las 21.00 con participación de autoridades, la Asociación Cultural El Palenque y la corte del emperador Carlos V. Ya a las 22.00 horas actuará Sincio, y la jornada se cerrará a medianoche.

El viernes, la actividad comenzará a las 18.00 horas. Una hora más tarde actuará Laupe y, a las 21.00, se entregarán los premios a los mejores pinchos europeos y a los stands más destacados, concedidos por la Asociación de Comerciantes de Laredo ACELAR. Después actuarán Los Ronceros y el cierre está previsto a la 01.30 horas.

El sábado, la carpa abrirá a mediodía y permanecerá activa durante toda la jornada. La programación musical contará con Temazo Rock Band a las 13.30 horas, Music Time Machine a las 19.00 horas y Rock Covers a las 22.00 horas, con cierre previsto nuevamente a la 01.30 horas.

El domingo, último día del festival, las actividades se iniciarán a las 12.00 horas con una exhibición de zumba en colaboración con la Asociación Nunca Jugarás Solo. Después se designará a la Coral Salvé de Laredo como Cervecero Mayor en reconocimiento a su 50 aniversario. A las 14.00, actuará la charanga Sama Siku Fanfarre y el festival concluirá a las 22.00 horas.