La Fiscalía abre diligencias para investigar el caos contable en el Ayuntamiento de Liendo El PSOE admite que hay negociaciones con el PRC para relevar al alcalde del PP. Un nuevo informe desvela adelantos de nominas al regidor

Ana Bringas Liendo Viernes, 15 de agosto 2025, 07:43

La Fiscalía ha iniciado diligencias de investigación contra Juan Alberto Rozas, alcalde popular de Liendo, tras la denuncia presentada por el PSOE del municipio. La misma se centra en el caos contable del Ayuntamiento así como en adelantos de nómina percibidos por Rozas que, según el último informe del secretario interventor municipal, habrían sido otorgados sin la tramitación administrativa ni expediente correspondiente, lo que podría constituir una supuesta irregularidad en la gestión de fondos públicos.

El informe, que fue debatido en el pasado pleno a puerta cerrada para proteger datos sensibles y personales, también revela que esta práctica no es exclusiva del actual regidor. Según el documento, los adelantos de nómina comenzaron durante la legislatura anterior, bajo el mandato de Villanueva, quien hasta hace un mes era portavoz del PRC en Liendo. En este sentido, el exregidor regionalista aseguró en el último pleno que ni él ni su compañera de partido, Ana Cagigal, solicitaron anticipos de sueldo: «Ya no cobro nada del Ayuntamiento y nunca he pedido nada anticipado; mi compañera menos aún, porque no cobraba y no podía hacerlo», argumentó.

Por otro lado, en el informe del interventor se detalla que el actual regidor habría recibido anticipos por valor de 3.000 euros todos ellos «sin procedimiento alguno» y de los que actualmente debe 1.825. El funcionario municipal añade además que estos anticipos «no aparecían en las nóminas porque la auxiliar encargada solicitaba las mismas a la gestoría sin mencionar nada de los anticipos, y posteriormente lo escribía a lápiz antes de remitirlas a la empresa contable, borrando las cifras una vez enviadas por correo electrónico. Después, se las hacían firmar al alcalde». El interventor concluye que «todos los anticipos son nulos de pleno derecho».

Ahora, la salida de Villanueva de la Corporación por jubilación introduce un nuevo escenario político en el municipio, ya que su implicación en estas prácticas pasadas podría influir en las negociaciones políticas locales con los del PSOE liderado en Liendo por Diego Trueba.

En este contexto, fuentes socialistas aseguran que PSOE y PRC mantienen negociaciones locales, y la investigación podría afectar la dinámica de posibles acuerdos o apoyos dentro del Ayuntamiento. La situación política en Liendo, marcada por estas irregularidades y por la salida de Villanueva del PRC, genera incertidumbre sobre el futuro de la gestión municipal y los posibles cambios en las alianzas políticas.

La crisis administrativa en Liendo se desató el pasado mes de abril, cuando los regionalistas denunciaron graves irregularidades contables y jurídicas en la gestión municipal, reveladas en informes del secretario-interventor y de la empresa encargada de la contabilidad. Entre los hechos más relevantes destacan 460.861 euros en facturas de 2024 que permanecían sin pagar, realizadas sin trámite previo ni cobertura presupuestaria, así como 53.682 euros destinados a anticipos de nómina a trabajadores municipales y cargos políticos, concedidos fuera de los cauces legales y sin reflejo adecuado en el programa contable. La mitad de esos anticipos corresponde al último ejercicio cerrado.

A pesar de formar parte del equipo de Gobierno en coalición con el PP como teniente de alcalde, Villanueva afirmó entonces que su partido desconocía estas anomalías. Los informes destacaron incumplimientos legales, falta de control presupuestario y opacidad en la gestión, incluyendo la no remisión de la documentación de 2023 al Tribunal de Cuentas y la imposibilidad de cerrar el ejercicio 2024 por falta de información.

Ante esta situación, el PRC exigió al alcalde que asumiera responsabilidades y rectificara la situación. Sin embargo, al no obtener una respuesta ni acciones por parte del primer edil, los concejales del PRC, Javier Villanueva y Ana Cagigal, renunciaron a sus cargos en el equipo de Gobierno con el PP, dejando al equipo en minoría lo que abre la puerta a una moción de censura para desbancar a Rozas que está en negociación.