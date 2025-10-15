Un grupo carrocista detecta errores en los resultados de la Batalla de Flores

La agrupación 'Mi vida loca' ha denunciado posibles errores en las votaciones del concurso de carrozas de la última Batalla de Flores de Laredo, celebrada ... el 29 de agosto. La asociación asegura haber detectado inconsistencias en las puntuaciones oficiales, que han sido entregadas 40 días después del certamen, un retraso que ha levantado sospechas entre los participantes, ya que tradicionalmente las actas se facilitan el lunes siguiente al evento.

Este año, 'El Grupo Pejino' resultó vencedor absoluto de la edición. Se impuso con holgura en puntos y repitió triunfo en ambas categorías. En la categoría A, el segundo puesto fue para Rebellio, de la asociación 'Come Golayu que lo ha hechu güela', mientras que 'Mi vida loca' obtuvo el tercer lugar con Anillos de poder y el séptimo puesto con Hasta el infinito y más allá.

No obstante, según la agrupación, de no haberse producido los errores detectados en las actas, Anillos de poder habría alcanzado el segundo puesto en carrozas, además de obtener el primer premio en vestuario y el primer premio al arte. Alan Expósito, miembro de la asociación, explicó en declaraciones a la televisión local 'De Laredu Lin' que después de 40 días «no podemos hacer nada, pero queremos saber qué está pasando, porque esta es la mayor fiesta del pueblo. Nosotros nos dimos cuenta enseguida, pero parece que el Ayuntamiento no lo ha visto o no ha querido verlo».

La agrupación, que había ganado el primer premio en las dos ediciones anteriores, presentó este año dos carrozas, ambas en categoría A. Según Expósito, al revisar las actas comprobaron que uno de los miembros del jurado habría confundido las puntuaciones de ambas carrozas. Así, el jurado en cuestión habría otorgado a Hasta el infinito y más allá -penúltima clasificada- los primeros premios en categoría A, en vestidos y en arte, mientras que a Anillos de poder -tercera en el cómputo final- le habría asignado el sexto puesto, lo que sugiere una posible inversión de las valoraciones.

Este grupo sospecha, además, que el Ayuntamiento era consciente de las irregularidades por la tardanza en dar las actas. Los premios -incluida una onza de oro donada por el empresario José Crescencio Martínez- ya han sido cobrados.

Para tratar de esclarecer qué ocurrió, 'Mi vida loca' contactó con varios miembros del jurado, algo que paradójicamente levantó más dudas. Según Expósito, uno de ellos mostró su propia copia de las votaciones y esta no coincidía con los datos oficiales reflejados en las actas municipales. Este error puede deberse a que este año, el certamen introdujo por primera vez un sistema de votación con tablets digitales, lo que, según los participantes, habría generado confusiones ya que algunos jueces dictaron sus puntuaciones a terceros que las registraron en las tablets.

Desde el Ayuntamiento de Laredo, por el momento, no se han pronunciado sobre el asunto.