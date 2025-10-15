El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Alegorías de 'Mi vida loca' en la Batalla de Flores 2025 DM

Un grupo carrocista detecta errores en los resultados de la Batalla de Flores

La asociación 'Mi vida Loca' cree que una transcripción defectuosa de las nuevas votaciones (mediante tablets) le arrebató el segundo puesto y otros dos primeros premios

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 07:28

Comenta

La agrupación 'Mi vida loca' ha denunciado posibles errores en las votaciones del concurso de carrozas de la última Batalla de Flores de Laredo, celebrada ... el 29 de agosto. La asociación asegura haber detectado inconsistencias en las puntuaciones oficiales, que han sido entregadas 40 días después del certamen, un retraso que ha levantado sospechas entre los participantes, ya que tradicionalmente las actas se facilitan el lunes siguiente al evento.

