El ingeniero Luis Villegas hablará este jueves en Laredo sobre los caminos de la comarca oriental El académico trazará, dentro de la Cátedra Casado Soto, la evolución de estas infraestructuras a lo largo de la historia de la región

L.A. Laredo Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:29 Comenta Compartir

La sede de Unate Laredo acogerá este jueves, a partir de las 18.00 horas, la primera cita de la cátedra Casado Soto con la intervención del ingeniero de Caminos Canales y Puertos y catedrático de la UC, Luis Villegas Cabredo, que impartirá una conferencia titulada 'Un viaje por los caminos y puentes de las comarcas orientales de Cantabria: Trasmiera, Costa Oriental y Asón-Agüera'. El académico trazará la evolución de estas infraestructuras de transporte terrestre a lo largo de la historia de la región, en concreto, en esta zona de la comunidad, desde los caminos antiguos hasta las actuales autovías. La conferencia estará estructura como un viajero que va recorriendo las comarcas centrales y a medida que supera las dificultades que la ruta lleva consigo (puertos de montaña, paso de rías y demás), se va encontrando las referencias del camino (sus pueblos, iglesias, torres, casonas, puentes y otros).

La actividad se enmarca en la nueva temporada de la cátedra, que en esta ocasión extiende su ámbito de actuación a nuevos espacios y territorios en el ámbito autonómico, con el objetivo de llevar la cultura a la ciudadanía de esta zona. Además de Laredo, entran a formar parte de esta nueva programación con una periodicidad trimestral los municipios de Torrelavega y Reinosa.

En el caso de Laredo, Unate-la Universidad Permanente, cuenta con una sede en la calle San Francisco 23, donde ofrece más de 20 actividades diferentes para las personas de 50 años o más, gracias al apoyo del Ayuntamiento de la villa pejina.

La conferencia será de acceso libre hasta completar aforo y se puede seguir en abierto a través del canal de youtube de Unate, donde también se pueden visualizar las intervenciones realizadas en la ciudad de Santander. La iniciativa cumple este año su edición número once y se realiza para recordar la figura del escritor, historiador, arqueólogo y museógrafo José Luis Casado Soto.

Temas

Laredo

Unate

Infraestructuras