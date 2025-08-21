Laredo se arregla para las Flores

Ignacio Serrano Garbayo Jueves, 21 de agosto 2025, 07:30 Comenta Compartir

Con la Semana Grande a la vuelta de la esquina, los nervios de los pejinos están llegando al punto álgido. Desde el 25 al 31 de agosto, la capital de la Costa Esmeralda celebrará el 114º aniversario de la primera Batalla de Flores. Las fiestas en cuestión empiezan el lunes a las 21.00 horas con un chupinazo en Alameda Miramar que sirve como antesala al concierto gratuito de Rosario. En su gira, 'Universo de Ley', La Faraona del Pop tiene muchos temazos que compartir con Laredo.

Tras esta ceremonia de apertura, el martes 26 el reto de mantener el listón tan alto será para los Djs locales de Cantabria. Más tarde los protagonistas serán Los 40 Classic para amenizar la tarde con canciones de los 80's, 90's y los grandes temas de los 2000. La música empieza a sonar a las 17.00 en la Alameda Miramar hasta que el cuerpo aguante.

El miércoles la música sigue sonando. Laredo cuenta esta vez con los grupos Loco Mía, Sensity World y Double Vision, además de con la artista Malena Gracia y el Dj DreamTeam Reload. Todo ello acompañado de la tradicional verbenuca que empieza a las 21.00 y se mantiene mientras haya gente en pie. Para descansar un poco el cuerpo, la jornada del jueves será más amena. Los seis talleres en donde estarán expuestas las carrozas de la villa se abrirán al público mientras las agrupaciones dan los últimos retoques a sus creaciones. A las 20.00 se podrá disfrutar de esta mágica velada.

Desde el Ayuntamiento tienen claro el potencial de sus fiestas: «Pocos festejos existirán en el mundo que aglutinen el arte, la belleza, la tradición y la espectacularidad de la Batalla de Flores de Laredo». El evento comenzará el viernes a las 17.00 horas. Cada una de las once carrozas ha sido preparada hasta el último momento con entre 150.000 y 180.000 flores que adornan su estructura. La Carrocista Mayor será la campeona mundial y europea de halterofilia, Lydia Valentín, quien junto a Luis Arrebola Muñoz, el Carrocista Veterano, dirigirá el desfile, considerado de interés turístico nacional.

Después de la gira de las carrozas, el periodista Carlos Moreno, 'El Pulpo', amenizará como Dj por la tarde, a las 19.30. Tras él, le toca el turno al Grupo Café Quijano y su concierto de las 22.00. Los fuegos artificiales son a medianoche, en la playa Salvé, seguidos de la actuación del Grupo Solo Saxo en el Parque de Los Tres Pescadores.

Las carrozas estarán expuestas en el parking del Juzgado el sábado, día 30. A las 21.30, la extremeña Soraya Arnelas da un concierto y, para continuar con la música, llega el turno de la Macrodiscoteca Onda Futura. El último día es el domingo, dedicado a los más pequeños. De 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 20.00, podrán disfrutar de una jornada llena de talleres e hinchables. A las 20.30 les toca salir a bailar y darlo todo con el Grupo I Love Rock & Roll.