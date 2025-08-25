Laredo dispara su Semana Grande

Este lunes, el cielo nocturno de Laredo se llenó de confeti y serpentinas. Fue la señal del inicio de la segunda edición de su Semana ... Grande, una cita festiva que ha arrancado este lunes por la noche y que se prolongará hasta el domingo con la centenaria Batalla de Flores como eje central.

El chupinazo en el parque de la Alameda Miramar estuvo cargado de emoción. No era para menos. La fiesta comenzó inevitablemente marcada por la reciente muerte de Juan Antonio Arconada, –conocido cariñosamente como Antuán– hijo predilecto de la villa, quien falleció el sábado dejando un vacío en el corazón de los pejinos. Su recuerdo estuvo presente desde el inicio del pregón con referencias del presentador Rafa Sánchez al querido divulgador social y cultural, que siempre estuvo presente en todos los eventos festivos de la villa con su inconfundible humor y que se ganó un fuerte aplauso del público. «Es muy difícil empezar una gran fiesta y tener el corazón dividido», comentó Sánchez antes del comienzo del minuto de silencio a Antuán.

Con todo, miles de laredanos y visitantes, deseando disfrutar de sus fiestas como bien lo haría el entrañable Antuán, expresaron su alegría durante el pregón y abarrotaron la Alameda. Durante la tarde, los asistentes fueron llegando poco a poco a los alrededores del escenario que será el epicentro de las fiestas, y a las 22.00 horas, en el momento del chupinazo parecía como si no cupiera un alma más en el céntrico parque de la villa.

En los prolegómenos al estallido, el alcalde de la villa, Miguel González, comentó con orgullo la ilusión de estrenar una nueva Semana Grande. Acompañado en el escenario por miembros de la Corporación local, el Gobierno regional y miembros de los grupos carrocistas, el primer edil agradeció a los carrocistas por su labor. «Creo que este año vamos a tener un nivel altísimo», opinó el alcalde al presentar a las seis agrupaciones participantes, algo que hizo justo antes de reproducir el vídeo resumen de la pasada edición de la Batalla de Flores.

Ampliar Autoridades y miembros de la organización posaron en la foto de familia en el escenario. Juanjo Santamaría

Acto seguido de la explosión, el confeti, las serpentinas, fuegos artificiales y la canción 'Laredo Vive' de la artista local Sara Hoyo animaron a los presentes en un arranque que dejó más que patente las ganas de celebración de los vecinos.

La gran protagonista de la noche fue la cantante Rosario Flores, cuya actuación congregó a una multitud deseosa de disfrutar de sus grandes y conocidos temas. El espectáculo comenzó minutos antes de las 22.30 horas. En la enorme pantalla del escenario fotos de la vida de la artista como repaso por su carrera musical y la primera canción, un clásico en su discografía: 'Mi gato'. Un tema que el público coreó a voz viva y que sirvió a la artista para enseñar sus enérgicos pasos de baile.

El concierto de la hija pequeña de Lola Flores se convirtió así en el primer gran espectáculo de una semana que promete emociones fuertes en todos los sentidos, pero sobre todo en lo que se refiere a lo musical.

Ampliar El alcalde de Laredo, Miguel González, se dirigió a los asistentes. Juanjo Santamaría

Además, la programación de esta Semana Grande 2025 incluye otras muchas actividades y nombres destacados que visitarán la villa pejina. Si el miércoles llegará el turno de la nostalgia con el festival Mix The 90's con personalidades como Locomía o Malena Gracia, el jueves, por su parte, tendrá lugar la conocida como Noche Mágica, cuando el público podrá recorrer las carpas donde se ubican las carrozas para verlas de cerca antes del gran día. Esa jornada será la del viernes, en la que además de celebrarse la ansiada Batalla de Flores, tras ésta tendrán lugar otros eventos destacados del programa festivo: el concierto del grupo Café Quijano, los fuegos artificiales en la playa Salvé y la actuación de Solo Saxo. El sábado la música correrá a cargo de Soraya Arnelas, Onda Futura y la macrodiscoteca Show. El broche de oro lo pondrá el domingo el Día Infantil con hinchables, talleres, animación y el concierto de Rock en familia.

La fiesta ya ha comenzado y Laredo se prepara para vivir una semana intensa de música, tradición y flores. Mientras la programación en las calles de la villa pesquera se sucede, en las huertas y carpas repartidas en diferentes puntos del término municipal laredano, los carrocistas y sus equipos trabajan contra reloj. Cada minuto cuenta para ultimar los detalles de las espectaculares creaciones que este viernes recorrerán la Alameda Miramar. El reto, como siempre, es mantener el frescor de las flores naturales, que se colocan en los últimos días sobre las alegorías para garantizar un desfile colorido y que sigue impresionando año tras año 114 ediciones después de su primera celebración en 1908.

Ampliar RosarioFlores animó el ambiente con sus grandes clásicos. Juanjo Santamaría

Este 2025 participarán once alegorías elaboradas por seis agrupaciones carrocistas distribuidas en dos categorías –A y B– según sus dimensiones. Entre ellas figuran la Asociación Cultural Oruña, el Grupo Alegoría, Come Golayu que lo ha hechu güela, El Cantu, el Grupo Pejino y Mi Vida Loca, todas responsables de dar forma a esta cita única. La fiesta del millón y medio de flores, como la han denominado desde el Consistorio laredano, promete colorear este viernes las calles para cerrar con broche de oro un agosto más.