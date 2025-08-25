El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El inicio oficial de la Semana Grande de la villa pejina hizo estallar de júbilo a las miles de personas que asistieron al evento. Juanjo Santamaría
Chupinazo

Laredo dispara su Semana Grande

El cohete marca la cuenta atrás para la Batalla de Flores 2025

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:13

Este lunes, el cielo nocturno de Laredo se llenó de confeti y serpentinas. Fue la señal del inicio de la segunda edición de su Semana ... Grande, una cita festiva que ha arrancado este lunes por la noche y que se prolongará hasta el domingo con la centenaria Batalla de Flores como eje central.

