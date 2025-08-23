El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Antuán en la inauguración de las letras gigantes de Laredo en la Plaza Cachupín. Ana Bringas

Muere Antuán, Hijo Predilecto de Laredo

Juan Antonio Arconada fue divulgador social y cultural y uno de los vecinos más queridos de la villa tras décadas animando las noches laredanas con música, humor y actividades

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:36

«Me parece muy bien. Los homenajes hay que hacerlos en vida». Lo decía una vecina de Laredo en julio de 2023, hace solo dos ... años, cuando el Ayuntamiento de la localidad colocaba la placa en la plaza de la villa que desde ese momento lleva el nombre de Juan Antonio Arconada. Antuán, un apodo que nació de la pronunciación francesa de su nombre y que le acompañaría durante toda su vida desde que fue bautizado por los primeros turistas que llegaban del país vecino para disfrutar del ambiente marinero y playero, ya había sido nombrado antes Hijo Predilecto de Laredo en 1992. Hubo aún más. Este mismo año, el pleno municipal también aprobó darle una calle. Divulgador social y cultural y uno de los vecinos más queridos y conocidos de la villa pejina, Antuán sí ha tenido el reconocimiento de los suyos en vida. Lo tuvo hasta este sábado, cuando el Consistorio ha confirmado su fallecimiento.

