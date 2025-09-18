Laredo se prepara para recibir a Carlos V con desfile de época y Pregón El 25 aniversario del Último Desembarco del emperador arrancó ayer con un emotivo mensaje dedicado a Antuán, que durante años dio voz a la fiesta como pregonero

Ana Bringas Laredo Jueves, 18 de septiembre 2025

Las calles de Laredo ya se han transportado de lleno al siglo XVI. Con los primeros compases de la esperada recreación histórica del Último Desembarco de Carlos V, la villa pejina abrió ayer las puertas de su tradicional mercado de época para acabar de zambullirse en el ambiente medieval. A medida que avanzaba la tarde, la expectación fue creciendo en torno al gran desfile inaugural, que recorrió algunas calles hasta llegar a la emblemática plaza de La Constitución. Allí, bajo los balcones engalanados del antiguo Ayuntamiento, esperaban cientos de personas para asistir al pistoletazo de salida de la recreación declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

Las compañías de animación, con sus estandartes ondeando al viento, tambores resonando y personajes ataviados para la ocasión formaron la comitiva que hizo las veces de antesala al pregón oficial. Así, la marcha hizo un alto en la plaza, donde los artistas improvisaron diversos espectáculos circenses bajo la mirada de un atento público que, teléfono móvil en mano, no quiso perder detalle del arranque de una nueva edición del entrañable desembarco del monarca. Desde cañonazos hasta danzas del vientre pasando por juegos de banderas al ritmo de percusión y malabares, las distintas actuaciones consiguieron arrancar una sonrisa a los presentes, emocionados por verse inmersos en el medievo un septiembre más.

Ampliar La actriz Rocío Riego dio el pregón de la edición 25 del Último Desembarco de Carlos V. Ana Bringas

En la plaza había damas con vestidos de colores, arlequines, caballeros con traje y sombrero de pluma y otros personajes, algunos con atuendos más humildes pero no menos logrados. Todos dieron vida a un auténtico escenario renacentista en el que incluso se coló un divertido dragón que expulsaba humo de sus fauces. De los edificios principales colgaban pendones y estandartes que teñían las calles de color preparados ya, como antaño, para la visita del monarca más poderoso de su tiempo.

Emoción

«El barco del emperador ya se avista cerca de la costa y eso que barrunta tormenta, no se ve ni Santoña», comentaba la actriz Rocío Riego, la pregonera, a pie de plaza junto a otra vecina en una escena teatral. No obstante, el discurso comenzó con una mala noticia: «Tenemos que comunicaros que, muy a mi pesar, el gran Heraldo Imperial, el pregonero mayor de Castilla, Marqués de Merenillo y rey de todos nuestros corazones, no podrá acudir a dar nuestro pregón pues le han sido encomendadas más altas tareas tal era su grandeza».

Viernes 20.00 horas Gran desfile del Cortejo para recibir a Carlos V.

20.45 horas. Representación del desembarco de Carlos V.

Tras el desembarco Espectáculo pirotécnico y desfile.

Sábado 20.00 horas. Gran desfile imperial para recibir a las reinas.

20.45 horas. Desembarco de las hermanas del emperador.

Tras el desembarco, Torneo de justas, pirotecnia y desfile.

Domingo 18.30 horas. Concurso infantil de trajes renacentistas.

20.00 horas. Espectáculo de despedida del emperador.

20.45 horas. Despedida del pueblo de Laredo al emperador.

Bonitas referencias a la figura de Antuán, el carismático Juan Antonio Arconada, vecino querido y alma de tantas celebraciones en Laredo, que falleció el pasado mes de agosto. Durante años fue pregonero de esta y otras fiestas, así como animador incansable de todos los eventos. Su ausencia estuvo muy presente en la plaza. En su lugar, este año, desde la balconada ricamente adornada del viejo Consistorio, el pregón corrió a cargo de Rocío, quien dijo haber recibido un pergamino llegado de la mar: «Estoy segura de que él nos lo ha enviado».

El alcalde de la villa, Miguel González, acompañado por las autoridades locales, indicó que este es el 25 aniversario de la recreación. Una efeméride «muy ilusionante», aunque con una gran ausencia. Así el regidor pidió un aplauso para Antuán y lamentó que «este año se nos va a quedar un poco cojo». De la misma manera tuvo palabras para los impulsores de la fiesta, Baldomero Brígido y Luis Sánchez, que sentaron las bases de la recreación en el año 2000. Para concluir, González aseguró que este fin de semana «dan buen tiempo». Algo a destacar dado que los dos últimos años el espectáculo se tuvo que suspender o acortar por la lluvia.

Cuando finalizó el discurso, al ya tradicional «¡Viva Carlos V, viva Laredo y viva Cantabria!», se sumó un emocionante «¡Viva Antuán!». Y es que tal y como señaló la pregonera, «su leyenda opacará incluso la del mismo Sire». Solo quedan ya unas horas para que el emperador y su séquito real tomen tierra esta tarde en los arenales de la playa, a la que, según cuenta la leyenda, él mismo le dio nombre; horas que laredanos y visitantes restan con ganas de vivir en directo el espectacular desembarco.