Laredo no da respuesta a la necesidad de locales que plantean los carrocistas Roberto Ruiz Los protagonistas de la Batalla de Flores salieron sin una solución de la reunión que mantuvieron el pasado lunes con el equipo de gobierno y los grupos de la oposición ABEL VERANO Castro Urdiales Miércoles, 21 noviembre 2018, 07:21

A falta de 25 días para que se cierre el plazo de inscripción de carrozas para la próxima edición de la Batalla de Flores de 2019, la mayoría de carrocistas aún no saben si van a poder participar.

El pasado lunes mantuvieron un encuentro con representantes del equipo de gobierno y el resto de grupos de la Corporación pejina, bajo una convocatoria que llevaba por título: 'Batalla de Flores 2019: locales y ubicación de montaje de las carrozas'. La sorpresa de los carrocistas cuando llegaron a dicha reunión (estuvieron todos menos los representantes del Grupo Pejino y Agrupa-2) fue que lejos de darles una solución a la falta de locales donde elaborar y montar sus alegorías, les preguntaron por cuáles eran los problemas que tenían para participar en la próxima edición.

«En la reunión de hoy (por el lunes) el convocante no sólo no ha expuesto ninguna solución, sino que, ante el asombro de todos los presentes, nos ha solicitado a todos los grupos carrocistas asistentes que volvamos a explicar cuáles son las problemáticas en torno a los locales de construcción y ubicaciones de montaje de las carrozas», señaló Santiago Fernández, en representación de El Cantu. Un grupo que ya ha adelantado que, de no encontrar soluciones antes del 14 de diciembre, que es cuando finaliza el plazo de inscripción, «tristemente no podremos presentar carrozas en la próxima Batalla de Flores».

En declaraciones a este periódico, Fernández aseguró que está todo en el aire ahora mismo. «En nuestro caso, no sabemos si vamos a poder utilizar el edificio de la piscina para poder hacer las carrozas, y si después podremos ir al instituto Fuente Fresnedo para montar la carroza».

Este carrocista asegura que la situación es crítica y que todo esto ya se predijo hace unos años. «Pero nadie nos ha hecho caso. En 2016 presentamos un escrito con las posibles ubicaciones donde poder realizar y montar las carrozas, pero al final no nos han hecho caso y hemos seguido en unos sitios de prestado en los que ahora hay problemas». «Y ahora mismo, solo hay un grupo que tiene sitio donde hacer la carroza y montarla. El resto tenemos problemas o bien para una de las dos cosas o para todo, como es el caso del Grupo Alegoría».

Así las cosas, Fernández asegura que los grupos están a la espera de que en los próximos días el Ayuntamiento hable con los centros escolares y habilite los locales que sean necesarios para que «podamos inscribirnos con unas condiciones mínimas. Porque tenemos que encargar los bulbos de las dalias».

De su lado, Come Golayu Que Lo Ha Hechu Güela y la Asociación Cultural Carrozas Oruña, que hace dos semanas remitieron al alcalde pejino, Juan Ramón López Visitación, y al resto de la Corporación municipal con el objeto de que les garanticen la disposición de un espacio donde poder elaborar sus alegorías, siguen también a la espera de que les confirmen esos espacios.

Ambos grupos reclamaban un convenio para poder usar el patio del colegio Villa del Mar en las fechas comprendidas entre el 8 de julio y el 9 de septiembre de 2019. «Nos queremos presentar a la Batalla de Flores sin tener ningún problema de espacios para el montaje y posterior desmontaje de nuestras carrozas. Al no disponer de un lugar para ello a fecha de 15 de diciembre (fecha máxima de inscripción), nos veríamos obligados a replantearnos nuestra participación en la próxima edición, a la cual queremos inscribirnos con todas las garantías de un trabajo seguro y sin sorpresas de última hora», apuntaron ambos carrocistas en su escrito.

Por su parte, Agrupa-2, el colectivo que se alzó con el primer premio de la edición celebrada este año, no tiene claro si participará en la próxima celebración del concurso de carrozas, decisión que hará oficial una vez que finalice el plazo de inscripción.