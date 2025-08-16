El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las carpas de las cuadrillas se adueñan del puerto y algunos disfrutan de un baño. A. Bringas

La Marmita de Laredo vuelve al puerto

El certamen celebra este sábado su 45 edición

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Sábado, 16 de agosto 2025, 18:52

Sábado de agosto en Laredo. El cielo nublado, el calor templado y una brisa que corre por el puerto pesquero dibujan el escenario perfecto. El ... agua invita a los chapuzones mientras en tierra firme se cocina otra tradición: la Marmita, una de las celebraciones más queridas de la villa, por el ambiente de participación y fiesta que genera entre jóvenes y mayores y que cumple este año su edición número 45.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Patatas Vallucas estrena terraza con mucho sabor local
  2. 2

    El humo de los incendios de León obliga a cerrar el teleférico y a prohibir las rutas en los Picos de Europa
  3. 3 El cupón de verano de la ONCE deja un millón de euros en Santoña y otro millón en Cabezón de la Sal
  4. 4 El Gobierno regional prevé iniciar el derribo de la Residencia «en semanas»
  5. 5

    Peio Canales, tercer fichaje del verano
  6. 6

    Cantabria se queda sola sin regular la figura de sus expresidentes
  7. 7 San Roque, protagonista
  8. 8

    Evaristo, genio y figura
  9. 9

    Los pasiegos se rinden ante el calor de Valvanuz
  10. 10

    Cantabria flexibiliza los requisitos de los centros de acogida ante la anunciada llegada masiva de menores migrantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Marmita de Laredo vuelve al puerto

La Marmita de Laredo vuelve al puerto