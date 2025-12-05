El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Competición del Cross Costa Esmeralda. DM

Casi mil atletas participarán este sábado en el Cross Costa Esmeralda de Laredo

La prueba, que cumple su 50ª edición, también sirve como campeonato de Cantabria de cross para categorías menores y de cross corto para el resto de las categorías

Ana Bringas

Ana Bringas

Laredo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:50

Este sábado, 6 de diciembre, el Estadio Municipal Javier Cortezón de Laredo acogerá la 50ª edición del Cross Costa Esmeralda, una prueba organizada por el Club Atlético Laredo-Camping Laredo con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y de la Federación Cántabra de Atletismo. La competición también servirá como campeonato de Cantabria de cross para categorías menores y de cross corto para el resto de las categorías.

El evento, convertido en uno de los decanos del circuito cántabro, comenzará a las 10.00 horas de la mañana, aunque el plato fuerte se desarrollará a partir del mediodía con las carreras absolutas femenina y masculina. Se prevé la participación de un millar de deportistas de diferentes clubes de Cantabria que disputarán títulos regionales.

El alcalde, Miguel González, ha destacado que la edición de este año es «especialmente significativa» al cumplirse 50 años de historia de una prueba que «ha dado un enorme prestigio a Laredo dentro del ámbito deportivo regional». Además, el regidor pejino ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento para mantener el apoyo institucional que permita que «esta cita referente siga creciendo y celebrándose durante muchas décadas más».

Por su parte, el concejal de Deportes, Alejandro Abad, ha señalado que para Laredo es un orgullo albergar «una de las competiciones más emblemáticas de Cantabria». Abad también ha puesto en valor el enorme peso que tiene el atletismo, «un deporte que mueve mucho más de lo que imaginamos» y que, en citas como esta, es capaz de reunir en una misma jornada a deportistas de todas las edades.

Finalmente, el presidente del Club, Raúl Fuica, ha subrayado la importancia de esta prueba dentro y fuera de Laredo, afirmando que «es un orgullo ver cómo cada año crece, se consolida y sigue siendo un ejemplo de deporte sano y convivencia». «El ambiente que se respira en esta cita es verdaderamente espectacular. Ver a veteranos, jóvenes y niños compartiendo la misma pasión por correr es algo que nos emociona y nos recuerda por qué trabajamos cada día por este deporte», ha concluido Fuica.

