Piden dos años de cárcel al apaleado en Laredo por acosar a la hija de uno de los agresores La Fiscalía considera que el acusado es autor de este delito por el que reclama, además, una indemnización de 6.000 euros para la menor por daño moral

Abel Verano Santander Sábado, 20 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de dos años de cárcel para el hombre, de 65 años, que recibió una brutal paliza en el aparcamiento de un supermercado de Laredo en junio de 2023, por un presunto delito de acoso sobre la hija de uno de los tres agresores, que fueron condenados a cuatro años de cárcel y se encuentran en tercer grado. De hecho, la brutal paliza vino motivada por ese supuesto acoso del procesado hacia la hija de uno de los agresores.

Según recoge el fiscal encargado de este caso en su escrito de conclusiones provisionales, el acusado -al que el juez instructor impuso una orden de alejamiento respecto a la menor hace dos años- al menos durante los meses de mayo y junio de 2023, con una frecuencia de tres días semanales, y sin justificación por razón de parentesco o de trabajo o cualquier otra, se habría dedicado a acudir a las inmediaciones del instituto donde estudiaba la menor (de 14 años entonces), a «observar, dirigirle palabras insinuantes, hacer ofrecimiento de objetos, flores, dinero etc... así como enseñar una caja de preservativos, y realizar tocamientos en sus genitales, por debajo del pantalón, delante de ella».

Todo eso, según apunta el fiscal, habría causado una «perturbación grave en su día a día, una intimidación y miedo a salir a la calle y a frecuentar lugares habituales para ella».

A título ejemplificativo, el representante del Ministerio Público, que solicita al instructor la apertura de juicio oral, relata que, en una primera ocasión, el acusado habría observado y seguido a la menor en un 'chino' y le habría dicho que era muy guapa y muy alta, «ofreciéndole dinero», negándose a ello la menor que se «asustó».

En una segunda ocasión, el procesado habría intentado regalarla flores, «intentando mantener una conversación desde fuera del instituto con ella». Y en otro momento, habría estado observando a la menor «mientras le mostraba una caja de preservativos desde el bolsillo». También se habría «tocado los genitales» mientras miraba a la menor, a las afueras del instituto, y, en varias ocasiones, se habría apostado fuera del centro educativo, diciéndole «que era muy guapa y muy alta, y que se fuera con él».

Miedo a salir de casa

Según señala el fiscal, todos estos hechos supusieron que la chica tuviera miedo de salir de casa, no yendo al colegio durante un año, siendo cambiada de centro educativo a otra localidad, y recibiendo tratamiento psicológico. Entiende el representante de la acusación pública que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal y que procede imponer, además de la pena de dos años de cárcel, inhabilitación especial para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, una orden de alejamiento de 500 metros sobre la menor, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante el plazo de cinco años. Por último, reclama que el procesado indemnice a la menor con 6.000 euros por el «sufrimiento y el perjuicio moral causado».