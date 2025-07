El PSOE de Liendo solicita celebrar un pleno extraordinario por «irregularidades»

Elena Tresgallo Liendo Miércoles, 16 de julio 2025, 17:57 | Actualizado 18:34h. Comenta Compartir

El PSOE de Liendo ha anunciado que solicitará en los próximos días la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento tras lo que consideran una serie de «irregularidades» por parte del alcalde, Juan Alberto Rozas (PP), entre las que destacan la no convocatoria del pleno ordinario correspondiente al mes de junio.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Diego Trueba, ha asegurado que «estamos ante una prueba más de que el alcalde de Liendo busca ganar tiempo en vez de dar explicaciones, busca esconderse de su nefasta gestión municipal antes que aportar con transparencia toda la información que le hemos solicitado, y ante la gravedad no se puede esperar más».

En respuesta, el alcalde Juan Alberto Rozas ha asegurado que «no tiene ningún problema en celebrar el pleno» y que «el PSOE no ha presentado ninguna reclamación formal por la no convocatoria del ordinario de junio». Según ha indicado a El Diario Montañés no sabía nada del comunicado que ha emitido el PSOE. Además, desconoce los motivos concretos por los que no se ha convocado el pleno, aunque afirma que el secretario municipal ya mantuvo conversaciones con los concejales de la oposición sobre esta cuestión, de las que él no conoce los detalles.

Por su parte, los socialistas de Liendo van a exigir la convocatoria de un pleno extraordinario para que el alcalde aporte toda la documentación e información requerida mientras continúa el proceso de tramitación de la denuncia presentada ante la Fiscalía el pasado 3 de junio.

Posible moción

Para Trueba, la gobernabilidad en Liendo es «insostenible en manos de quien ha sido incapaz durante todo este tiempo de velar por el buen uso y gestión de los recursos municipales», por lo que ha anunciado que su grupo explorará «todas las vías» para lograr «un gobierno estable y decente para Liendo». En este sentido, ha emplazado al PRC -exsocio de Gobierno del PP en Liendo- a decidir si quiere «mantener a un gobierno manchado en minoría o formar parte de una mayoría digna, como quieren los vecinos».

Cabe recordar que el pasado mes de junio se destapó, por parte del secretario-interventor del Consistorio, un caos contable con una decena de irregularidades, como medio millón de pagos pendientes, muchos «sin factura» y duplicados, o contratos fraccionados que se produjeron con la anterior secretaria-interventor, a la que se vinculan además varios gastos con cargo a una tarjeta de crédito municipal que se utilizaba de manera discrecional.